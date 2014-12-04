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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 07:48 BJT

****欧洲经济指标预测--12月5日-12月12日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   

    12月1日当周
    
    12月5日(五)
    0700  德国工业订单(较前月)                         10月          +0.5%      +0.8%
    1000  欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季修正值     +0.2%      +0.2%
                                 (较上年同期)                        +0.8%      +0.8% 
    
    12月8日当周
    
    12月8日(一)
    0700  德国工业生产(较前月)                         10月          -0.2%      +1.4%
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              11月             --       持平
                                (较上年同期)                            --       持平
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                     10月             --      +0.3%
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                   12月         负13.5     负11.9
    
    12月9日(二)
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)      11月          -0.5%       持平
    0645  瑞士未经季节调整失业率                       11月             --       3.1%
              经季节调整失业率                                          --       3.2%
    0700  德国出口(较前月)，经季节调整                 10月          -1.0%      +5.5%
              进口(较前月)，经季节调整                                  --      +5.4%
              贸易收支(亿欧元)，经季节调整                         顺差181    顺差185
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     10月             --    赤字805
    0745  法国贸易收支(亿欧元)，经季节调整             10月             --     逆差47
              进口(亿欧元)                                              --        415
              出口(亿欧元)                                              --        368
    0930  英国工业生产(较前月)                         10月             --      +0.6%
                     (较上年同期)                                       --      +1.5%
              制造业产出(较前月)                                        --      +0.4%
                        (较上年同期)                                    --      +2.9%
    
    12月10日(三)
    0630  法国非农业就业岗位                       第三季修正值         --      -0.2%
    0745  法国工业生产(较前月)                         10月             --       持平
    0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             10月             --  逆差40.48
              全球商品贸易收支(亿英镑)                                  --  逆差98.21
    
    12月11日(四)
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             11月           正26       正20
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月终值         -0.3%       持平
                             (较上年同期)                            +0.6%      +0.6%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       -0.3%       持平
                                  (较上年同期)                       +0.5%      +0.5%
    0745  法国HICP(较前月)                          11月终值            --       持平
                  (较上年同期)                                          --      +0.5%
    0830  瑞士三个月LIBOR利率目标                     第四季            --         --
    0900  意大利工业生产(经季节调整，较前月)           10月          -0.2%      -0.9%
                  (经工作日调整，较上年同期)                         -0.7%      -2.9%
    
    12月12日(五)
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                       10月             --     赤字12
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         11月终值         +0.1%      -0.2%
                                   (较上年同期)                      +0.1%      +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.3%      -0.3%
                                        (上年同期)                   +0.2%      +0.2%
    1000  欧元区就业人口(较前季)                      第三季            --      +0.2%
                    (较上年同期)                                        --      +0.4%
    1000  欧元区工业生产(较前月)                       10月           持平      +0.6%
                     (较上年同期)                                       --      +0.6%
          
    12月12-17日
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)               11月             --      -0.6%
                            (较上年同期)                                --      -0.7%
     (完)
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