欧洲经济指标预测--12月5日-12月12日****

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月1日当周 12月5日(五) 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +0.5% +0.8% 1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 12月8日当周 12月8日(一) 0700 德国工业生产(较前月) 10月 -0.2% +1.4% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 负13.5 负11.9 12月9日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -0.5% 持平 0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 -- 3.1% 经季节调整失业率 -- 3.2% 0700 德国出口(较前月)，经季节调整 10月 -1.0% +5.5% 进口(较前月)，经季节调整 -- +5.4% 贸易收支(亿欧元)，经季节调整 顺差181 顺差185 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 10月 -- 赤字805 0745 法国贸易收支(亿欧元)，经季节调整 10月 -- 逆差47 进口(亿欧元) -- 415 出口(亿欧元) -- 368 0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 制造业产出(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +2.9% 12月10日(三) 0630 法国非农业就业岗位 第三季修正值 -- -0.2% 0745 法国工业生产(较前月) 10月 -- 持平 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 -- 逆差40.48 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差98.21 12月11日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 正26 正20 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.3% 持平 (较上年同期) +0.6% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 0745 法国HICP(较前月) 11月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 0830 瑞士三个月LIBOR利率目标 第四季 -- -- 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 10月 -0.2% -0.9% (经工作日调整，较上年同期) -0.7% -2.9% 12月12日(五) 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 赤字12 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 +0.1% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% -0.3% (上年同期) +0.2% +0.2% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 持平 +0.6% (较上年同期) -- +0.6% 12月12-17日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- -0.6% (较上年同期) -- -0.7% (完)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03