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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 07:39 BJT

日本经济：第三季产出缺口扩大为负2.7%，央行通胀目标更难达成

路透东京12月4日 - 日本内阁府周四表示，随着经济陷入衰退，日本7-9月产出缺口扩大，凸显出日本央行在实现2%通胀率目标的难度。

内阁府表示，第三季产出缺口为负2.7%，较上季负2.2%为大。

产出缺口--实际与潜在国内生产总值(GDP)之差为负值时，表明产出低于满负荷运转时的产出，这是需求疲弱和通缩压力的迹象。

日本央行于10月31日时扩大买进政府公债和风险资产，出乎投资人意料，因油价下跌威胁到其能否在2015财年某个时候实现2%通胀目标。

然许多分析师称，日本央行将无法达成目标，因油价进一步下跌且消费者支出在4月消费税上调后一直回升乏力。

加税及企业支出疲弱，造成日本在年中落入衰退。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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