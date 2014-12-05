俄罗斯政经：普京指责俄罗斯的对手企图分裂俄罗斯，卢布应声下跌

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
油价下滑，且由于对乌克兰的政策招致西方国家制裁，使俄罗斯经济危机更趋恶化，但让许多投资者失望的是，普京并没有拿出拯救经济摆脱困境的宏伟计划。
前央行副总裁Sergey Aleksashenko对此难掩失望之情：“没什么可讨论的，也没什么可指望的。一切将会照旧。这对他倒是很合适。”
另一位来自卡内基莫斯科中心(Carnegie Moscow Centre)的分析师特列宁(Dmitry Trenin)称，俄罗斯现在应做好度过四至五年困难时期的准备，这个期间“风险会极其高”。
普京暗示对乌克兰的态度没有改变，称克里米亚对俄罗斯人具有神圣意义，而且永远如此。俄方支持的乌克兰前总统被推翻后，俄罗斯出兵占领了克里米亚。
今年以来卢布已经贬值三分之一，资本正在迅速出逃，且油价跌个不停让俄罗斯国家财政左支右绌，俄企业和银行业者正绞尽脑汁寻找美元用于偿还外债。(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 龚芳/李爽)
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：
路透北京4月21日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510