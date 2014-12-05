《中国重要政经日程》--12月5日

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
==========================今日重要政经日程==========================
12/5（周五）
*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请农业部总经济师、新闻发言人毕美家介绍中国今年粮食生产形势等有关情况。
==========================近期重要政经日程==========================
12/6（周六）
--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。
12/10（周三）
--第十四届中国经济论坛将于12月10日在北京举行。论坛主题：创新是中国发展的新引擎。
12/12（周五）
--“2014(第三届)中国对冲基金年会”定于12月12日-13日在杭州召开。主题为：《对冲基金新时代：财富管理新格局与新挑战》。
12/14（周日）
--由中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会主办的“第二届中国产业改革发展年会”在北京举办。
12/20（周六）
--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹)
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：
路透北京4月21日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510