中国经济：应考虑全面降准以降低企业融资成本--社科院专家

路透北京12月5日 - 中国社科院民营经济研究中心主任刘迎秋建议，进一步降低中小企业融资成本不仅需要考虑结构性降息，也不仅要有“定向降准”这一着，还要考虑进一步全面“降准”。

中国证券报周五刊登对其专访文章称，调降存款准备金率有助于更好解决资金供给层面问题，有助于市场有效提供低成本资金。此前中国央行引导市场利率和中长期贷款利率下调的效果并不明显，企业特别是中小企业仍普遍感到信贷供给不足、资金需求仍难满足。

“由于体制机制和市场结构的原因，降息后形成的新增流动性能否最终流入中小企业，可能还需要打问号。”刘迎秋表示。

他指出，低成本资金主要来源于两个方面：一是外资流入，二是央行基础货币投放。随着国际市场结构的调整和中国国际收支状况的变化，通过对冲外汇占款投放基础货币机制作用在下降，在这种背景下，着手考虑重启降准机制，对于调节国内货币市场供给已经提到了日程。

中国央行此前自11月22日起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。降息的重点是发挥基准利率的引导作用，促使实际利率回归合理水平，着力缓解企业融资成本高这一突出问题，并将继续坚持稳健的货币政策取向。

刘迎秋表示，到目前为止，中国金融资源供给不足问题仍未发生实质性改变。如果中小企业发展持续放缓甚至更多中小企业生产经营陷入困境而无法摆脱，其结果必然伤及经济增长、结构调整和金融风险防范。

为应对中小企业融资难与融资贵问题，他建议，要进一步完善金融组织体系、发展多层次资本市场，加快民营银行审批和发展步伐，加强中小微企业金融服务。大力发展小微金融机构，包括积极发展农村信用社、村镇银行、社区银行等。

“可考虑在银监会审批五家民营商业银行基础上，对各省、市、县分级授权审批监管若干区域性中小银行，充分发挥其服务本地区中小微企业、服务‘三农’的优势。”他说。

他还建议,应积极鼓励大中型金融机构开辟和拓展小额、便捷、灵活、多元的融资便利窗口和融资便利机制，加大银行对中小民营企业的信贷扶持和支持力度。