《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月5日

*工商时报：

--晶圆代工龙头、台积电 共同执行长刘德音昨日指出，公司内部预估明年全球晶圆代工市场将成长12%，台积电营收成长幅度将优于产业平均，且16奈米制程将以创产业纪录的最快速度在明年提升产能及进入量产。

--财政部大幅限缩油电混合车的减税优惠，即日起，必须符合完税价格百万以下等四要件，才给予货物税减半的租税补助；影响所及，除少数丰田车系符合标准外，LEXUS、BMW、BENZ等豪华型油电车将无法再受惠。

--大户条款确定延审后，财委会召委林德福今日表示，大户条款审查将延至12月15日。财政部常务次长许虞哲稍早表示，当初订10亿台币门槛时，没考虑到现股当冲因素，对于立委提案将门槛提高到50亿台币上限，表示尊重。

--建商土建融案大举南进。近来市场不约而同发现，多家指标性公股行库的土建融案，出现了〞北减南增〞之势，显示银行土建融业务已呈现南北两极化发展。对此，有行库主管私下表示，可看出建商购地的金流，已明显南移。包括土银、合库、台银等前三大不动产指标大行，近三个月来都发现双北市土建融案件数减少，新案则集中在中部、南部的情况。

*经济日报：

--两岸金融三会即将召开，大陆银监会先送金管会主委曾铭宗〞见面礼〞，最近接连受理三家台资银行四件大陆申设据点案，其中兆丰银行宁波分行从收件到准予筹设，仅一个月，速度超快。这四件申设案，除兆丰银宁波分行，还包括中信银广州分行、中信银上海分行自贸区支行及台银广州分行。

--台北市长当选人柯文哲昨日前往桃园拜会桃园市长当选人郑文灿，两人经过30分钟的晤谈后，针对桃园航空城、机场捷运线、河川整治、市立医院联合体系经验合作等议题，取得初步共识。柯文哲首次提及，在桃园机场第三航厦与第三跑道完成后，松山机场就可找地方迁建。

--兆丰银行海外布局双线并进，大陆分行持续开出后，打亚洲盃眼光放远至西亚，如伊朗等地区，持续寻找获利蓝海，且为因应美国升息的新变局，及全球市场呈现低利差，兆丰银将提早在月底前召开2015年营运策略会议，维持本业获利动能。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。