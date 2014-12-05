五矿期货：中国期指主力席位净空单激增

以下内容节选自12月5日的《期货日报》：

周四大盘继续放量冲高，期指四合约涨幅均超过200点，不仅盘中持仓达到25.2万手的创纪录高位，盘后持仓激增1.4万手，至22.8万手，也是期指上市以来的最高水平。其中，当月合约增仓3094手，下月合约增仓8826手。成交持仓比较前一交易日出现回落，从10.7倍降为9.46倍，主要是成交回落的缘故，暗示市场分歧降低。值得提示的一点是，盘中当月合约基差最高时达到92点，出现了极明显的套利机会。盘后持仓的增加，不排除期现套利盘的因素。此外，期指的持仓增长率也到达警戒线水平，暗示持仓进一步上升的空间有限。近期持仓作为风险指标的功能暂时失灵，期指走势更多地取决于现货指数的表现。

中金所公布的四个合约的前20席位净空仓自周三大幅回落后，周四再度激增4874手，至2.7万手，处于近期的较高水平。多空持仓两边同时增加，但由于空单增幅较大，导致净空上升。受此影响，前20席位多空持仓比也从86.95%小幅回落至85.11%，系近期适中偏低水平。对待昨日空单增加需保持一份谨慎，因为前两个交易日盘中都出现了明显的期现套利机会，直到周四收盘，基差也未回归。考虑到套利的因素，空单增加并不意味着市场看空气氛加剧。(完)

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