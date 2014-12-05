五矿期货：中国期指主力席位净空单激增

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
以下内容节选自12月5日的《期货日报》：
周四大盘继续放量冲高，期指四合约涨幅均超过200点，不仅盘中持仓达到25.2万手的创纪录高位，盘后持仓激增1.4万手，至22.8万手，也是期指上市以来的最高水平。其中，当月合约增仓3094手，下月合约增仓8826手。成交持仓比较前一交易日出现回落，从10.7倍降为9.46倍，主要是成交回落的缘故，暗示市场分歧降低。值得提示的一点是，盘中当月合约基差最高时达到92点，出现了极明显的套利机会。盘后持仓的增加，不排除期现套利盘的因素。此外，期指的持仓增长率也到达警戒线水平，暗示持仓进一步上升的空间有限。近期持仓作为风险指标的功能暂时失灵，期指走势更多地取决于现货指数的表现。
中金所公布的四个合约的前20席位净空仓自周三大幅回落后，周四再度激增4874手，至2.7万手，处于近期的较高水平。多空持仓两边同时增加，但由于空单增幅较大，导致净空上升。受此影响，前20席位多空持仓比也从86.95%小幅回落至85.11%，系近期适中偏低水平。对待昨日空单增加需保持一份谨慎，因为前两个交易日盘中都出现了明显的期现套利机会，直到周四收盘，基差也未回归。考虑到套利的因素，空单增加并不意味着市场看空气氛加剧。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：
路透北京4月21日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510