《新兴市场重要经济事件预告》--12月5日-12月12日

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
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12月5日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
12月7日(日)
耶路撒冷--以色列商务大会(Israel Business Conference)(至12月8日)，发言人包括以色列央行总裁Karnit Flug和欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁Suma Chakrabarti。
12月8日(一)
菲律宾黎牙实比--亚太经合组织(APEC)非正式高级官员会议(至12月9日)。
12月9日(二)
墨西哥韦拉克鲁斯--伊比利亚-美洲国家及政府最高领导人峰会中正式启动2015拉美经济展望。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在一次商业论坛上发表讲话(1100)。
12月10日(三)
伦敦--英国-阿尔及利亚投资论坛。发言人包括阿尔及利亚总理、财长、能源部长和央行总裁。
布达佩斯--匈牙利央行公布11月利率制定会议的会议记录。(1300)
12月11日(四)
利马--秘鲁央行宣布利率决议。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
12月12日(五)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策决定。
温特和克--纳米比亚央行宣布货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：
路透北京4月21日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510