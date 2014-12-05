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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 08:44 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月5日-12月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月5日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

12月7日(日)

耶路撒冷--以色列商务大会(Israel Business Conference)(至12月8日)，发言人包括以色列央行总裁Karnit Flug和欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁Suma Chakrabarti。

12月8日(一)

菲律宾黎牙实比--亚太经合组织(APEC)非正式高级官员会议(至12月9日)。

12月9日(二)

墨西哥韦拉克鲁斯--伊比利亚-美洲国家及政府最高领导人峰会中正式启动2015拉美经济展望。

布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在一次商业论坛上发表讲话(1100)。

12月10日(三)

伦敦--英国-阿尔及利亚投资论坛。发言人包括阿尔及利亚总理、财长、能源部长和央行总裁。

布达佩斯--匈牙利央行公布11月利率制定会议的会议记录。(1300)

12月11日(四)

利马--秘鲁央行宣布利率决议。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。

温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。

12月12日(五)

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策决定。

温特和克--纳米比亚央行宣布货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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