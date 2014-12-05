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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 08:51 BJT

《汇市简讯》日本出口商卖盘抑制美元/日圆涨势

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* 日本出口商昨日尾盘大幅抛售美元/日圆，今日延续这种趋势

* 120.00挂有大量卖单

* 纽约时段高点120.25前方也挂有卖单

* 早段交易发现更多出口商抛售，以及多头平仓

* 在今晚美国非农就业报告公布前，一些东京市场人士要削减仓位

* 预计美国11月非农就业岗位增加23万个，10月为增加21.4万个

(完)

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