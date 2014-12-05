《分析师观点》中国银监会允许理财资金直接投资，但投资股市门槛未变

路透北京12月5日 - 中国银监会近日就商业银行理财业务监管办法征求意见，拟允许商业银行以理财产品的名义独立开立资金账户和证券账户等相关账户，鼓励理财产品开展直接投资。

不过需要明确的是，此次发布的监管办法，并未涉及调整银行理财投资股市的门槛，目前仍然只有高净值客户、私人银行客户及机构投资者可以做。

直接投资是指，鼓励银行设立不存在期限错配的项目融资类产品，允许符合条件的银行设立银行理财管理计划及理财直接融资工具，实现理财资金与企业真实融资项目的直接对接。

监管办法并明确了理财产品的独立性与破产隔离的法律效果，并要求建立理财业务风险准备金制度，商业银行应按照管理费的一定比例计提风险准备金，实现有效风险缓释。

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以下为分析师评论：

--中金公司：

银监会允许理财资金直接投资与股市无关

我们理解：

（1）管理办法主要意图在于规范理财业务，真正落实风险承担主体。我们估计，该办法将鼓励银行减少发售预期收益率型的理财产品，可能会要求将这类产品投资的非标债权资产回表核算，同时要求将这类产品的管理费收入按照更高比例计提风险准备金。我们测算，通过将预期收益率型理财产品转化为净值型开放产品、项目融资类产品以及理财直接融资工具，非标资产回表应该能够控制在5%以内（2.8万亿理财非标资产的5%约为1400亿），理财收入风险准备金的计提可能影响商业银行净利润在1%左右。

（2） 管理办法打破理财产品刚性兑付，有利于保险产品的销售。如果办法能够贯彻落实打破理财产品的刚性兑付预期，那能够提供保本收益的金融产品只剩下存款和保单。分红险和万能险提供给保单持有人的收益率目前在4%左右，我们预计理财产品收益率2015年会进一步下降到4-4.5%的水平，这会增加寿险保单的吸引力。

（3）办法中所说理财资金运用应以直接投资为主，主要是指防止层层嵌套，从而有助于降低实体经济融资成本。我们理解，办法可能会严格禁止理财资金投资于境内二级市场公开交易的股票以及未上市企业股权，严格禁止理财资金投资于股票相关的证券投资基金。

总体而言，这一办法有利于理财业务的长远健康发展，有利于管理规范的工行、招行、光大等银行，但对银行业的利润和资本金会带来一定负面影响。另一方面，理财刚性兑付的打破，有利于降低市场无风险利率水平，有利于寿险保单的销售，对寿险和券商相对利好。

--申银万国研究所债券部：

中期来看，商业银行理财业务的重塑对债券市场很可能不是利好

理财产品净值化会增加商业银行对流动性偏弱资产的需求。理财产品净值化的初衷是打破刚性兑付，让理财回归代客理财的本源，但是从实际效果上，转型初期，很可能导致商业银行加大对流动性偏弱资产的需求。首先，净值化之后，商业银行在投资管理能力方面的欠缺意味着成本估值或者市值波动小且收益高的品种将理财产品的首选，而这通常意味着流动性偏弱的资产，虽然非标的比例限制在30%，但是除了现在已经非常盛行的PPN等品种之外，未来对资产证券化产品的发展会由于理财的重塑而打开空间。项目管理型产品某种意义上就是非标，在监管层看来，只要做到期限匹配、客户风险自担，这种产品也是合理的，这意味着商业银行将大量挤占信托、基金子公司的市场份额。这些资产需求上升的同时标债很可能受到挤压。

商业银行混业化、投行化的格局渐渐形成。理财将变成商业银行旗下的资产管理公司。由于对ABS和项目的需求，商业银行会加速投行能力的建设。这样，一个混业化、兼具存贷业务、投行业务、资产管理业务和同业业务的银行业务格局逐步将逐步成型。

存款分流未必会由于理财产品净值化而放缓。一种期待是理财产品净值化导致存款分流放缓。这可能过于乐观。一方面，净值化之后的理财产品仍有足够能力提供高于存款的收益，由于理财产品的规模普遍较大，兑付压力远远小于一般基金产品，这一天然的优势意味着理财进行负债久期管理的压力相对较小，可以更大比例的投资于流动性低、市值波动小、收益高的品种，并且收益仍将远好于存款；另一方面，从货币基金的经验来看，居民已经逐渐接受净值产品的理念，在流动性和收益的双重优势下，即使货币基金的收益下降，资金并没有选择重回存款，存款的增速丝毫没有因为货币基金和理财收益率的下降而增加。此外，股市始终是固定收益类产品的最大敌人，在股市参与度高的阶段，可能理财的吸引力都会下降，更不要提存款了。

虽然理财的重塑长期来看必定有利于无风险利率下行，但是在重塑的初期，很可能不是债券市场的利多因素。由于本征求意见稿最终成形会发生何种改变目前还很难讲，终稿下发和实施的时间也存在不确定性。但是对于期待理财利率下行助推债券收益率下行的债券市场来说，征求意见稿的出台无疑要让我们对中期的前景保持一些谨慎。

--广发证券：

文件提出将从根本上解决理财业务中银行的“隐性担保”和“刚性兑付”问题，推动理财业务向资产管理业务转型，实现理财业务的规定健康发展。这一目标在之前的理财监管规范中也屡次出现。随着理财产品发行量的迅速扩容，规范资金池业务，详细地信息披露与“买者自负、卖者有责”成为理财发行的基本要求。

推动预期收益率型产品向净值型产品的转变，对存量非标回表提供缓释。《办法》对于理财所投资的存量非标进行了转换估计，预计实际须回表非标量为300亿元，同时提供了宽限缓冲期，降低了8号文出台后的理财非标回表压力。

鼓励理财产品开展直接投资，“去通道”降低中间环节收费，从而降低企业融资成本 为体现风险匹配、销售分层的原则，要求项目融资类产品、股权投资类产品以及另类投资产品等高风险产品只能面向高资产净值客户、私人银行客户和机构客户等专业投资人销售。