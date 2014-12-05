基金产业：多数对冲基金客户不满绩效表现，准备转移投资--高盛调查

路透波士顿12月4日 - 路透见到一份由高盛所做的调查显示，多数受访的对冲基金投资者计划在未来数月内把部分资金从其现有基金经理人旗下撤离，理由大多是因表现欠佳。

这些可能赎回的现金规模可能多达1,000亿美元。该调查访问美国投资者赎回计划时，受访者称可能把大部分赎回现金转投其他经理人所掌管的回报更高的基金。

高盛Prime Brokerage部门访问163位投资者，其中约52%受访者称计划把其在对冲基金的投资撤出1-6%；20%受访者称将撤资约7-10%；2%的受访者称将赎回四分之一投资资金。21%受访者称将按兵不动。

66%受访者称其撤资的主因是基金绩效表现差。82%投资者称将把赎回资金转投其他基金再投资。投资人表示，那些不再投入对冲基金的钱将以现金形式持有，或者投资其他固定收益工具。

由于科技股年初的大跌、并购接连失利以及油价下滑，今年迄今为止，一些知名基金的表现令投资人相当失望。

Hedge Fund Research(HFR)的数据显示，到10月底为止，对冲基金平均涨幅仅有3%，远远落后于标普500指数的11%涨幅。目前尚未能取得HFR的11月数据。(完)