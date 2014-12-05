美国经济：油价下挫料提振消费支出及某些州的税收--州财政局长

路透纽约12月4日 - 美国各州财政局长预期，油价下挫将可增强民众自由支配的支出能力，从而推动商家营收大幅增长，不过这种乐观看法被能源生产州可能受挫的担心所冲淡。

油价自6月以来已经下挫逾三分之一，且石油输出国组织(OPEC)在全球供应过剩的形势下仍决定不减产，随后油价预期被大幅下修。

“这对华盛顿州而言，整体影响为正面，因为无疑会降低能源成本，我们的消费者将会受益，而且我们也并不是一个真正的能源生产大州，”华盛顿州财政局长James McIntire在全美各州财政局长协会会议的间隙表示。

汽油价格处在低水平，有利于支撑消费支出。消费支出在10月反弹。

“从商业角度看，我认为受益的是，”俄勒冈州财政局长Ted Wheeler说。“所有与运输有关的领域---旅游在俄勒冈州经济活动中占很大比重，我们当然知道，物价低的时候人们旅游也增多...他们来到俄勒冈并花更多的钱。”

根据标准普尔近期的一份报告，华盛顿、佛罗里达、亚利桑那、印第安纳以及田纳西等州的收入对消费税的依赖尤其大。

“现在要知道最终会带来什么结果，还有点为时尚早，不过能源价格有一些修正还是有好处的，因为它历来就很高，在经济陷入困境时很成问题，”田纳西州财政局长David Lillard说。

不过他也表示，虽然油价下跌可以减少州政府的运营成本，但对钻探投资领域却十分不利。

穆迪10月的一份报告称，油价大跌对美国一些产油大州不利，特别是阿拉斯加，该州依靠石油税收入来支应几乎政府全部运营预算。

“作为一个生产一些石油和天然气的州，我认为长期来看，会对全州的收入以及州政府的税收产生一些影响，”堪萨斯州财政局长Ron Estes说。

犹他州财政局长Richard Ellis表示，虽然油价下跌可能对能源开发税收入有一定影响，但这在预算中只占一小部分，或许可以被消费支出增长所抵消。(完)