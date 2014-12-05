香港个股：中信股份称一直与有意合作投资者商讨售股，惟处非常初步阶段

路透香港12月5日 - 中国综合企业中信股份 周五表示，公司仍继续与有兴趣与其合作的投资者就配售事宜保持商讨，惟目前仍处于非常初步阶段，且并未与任何投资者订立具约束力的协议。

中信股份今年7月完成引入共27名投资者，合占其15.87%的股份，公司当时表示拟不再进行进一步配售。公司有关配售旨在集资以完成对母公司价值2,269.96亿元人民币的收购。

华尔街日报稍早报导，中信股份正与日本伊藤忠商事 和泰国卜蜂集团（Charoen Pokphand Group）等商讨售股。

中信股份表示，公司在上半年实施配售的过程中曾与诸多投资者会面。最终有27位投资者参与配售，而其他投资者当时未能参与。公司其后继续与仍有兴趣同本公司合作的投资者保持商讨。有关商讨目前处于非常初步阶段。目前公司并未与任何投资者订立任何具约束力的协议，同时亦不时与有兴趣的人士就潜在机会进行广泛商讨。

中信股份收购母公司大部份资产的交易于8月完成，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。