香港个股：中信股份称一直与有意合作投资者商讨售股，惟处非常初步阶段

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透香港12月5日 - 中国综合企业中信股份 周五表示，公司仍继续与有兴趣与其合作的投资者就配售事宜保持商讨，惟目前仍处于非常初步阶段，且并未与任何投资者订立具约束力的协议。
中信股份今年7月完成引入共27名投资者，合占其15.87%的股份，公司当时表示拟不再进行进一步配售。公司有关配售旨在集资以完成对母公司价值2,269.96亿元人民币的收购。
华尔街日报稍早报导，中信股份正与日本伊藤忠商事 和泰国卜蜂集团（Charoen Pokphand Group）等商讨售股。
中信股份表示，公司在上半年实施配售的过程中曾与诸多投资者会面。最终有27位投资者参与配售，而其他投资者当时未能参与。公司其后继续与仍有兴趣同本公司合作的投资者保持商讨。有关商讨目前处于非常初步阶段。目前公司并未与任何投资者订立任何具约束力的协议，同时亦不时与有兴趣的人士就潜在机会进行广泛商讨。
中信股份收购母公司大部份资产的交易于8月完成，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。
该股今天早盘最多曾大涨6.3%，香港时间10:47收窄至3.59%。公司市值达3,586亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(