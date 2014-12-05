《路透晚报》--12月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：继续实施积极财政政策和稳健货币政策--政治局会议

中国国家主席习近平主持周五召开的中共中央政治局会议指出，2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年。要主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

--中国经济：前海发布深港合作方案，积极推动深港通和广东自贸区

作为中国改革开放试验田之一的深圳前海周四发布促进深港合作工作方案，前海区域将进一步扩大对香港开放，为香港服务业拓展市场空间，并将积极推动深港通和广东自由贸易区的建立。

--中国经济：应考虑全面降准以降低企业融资成本--社科院专家

中国社科院民营经济研究中心主任刘迎秋建议，进一步降低中小企业融资成本不仅需要考虑结构性降息，也不仅要有“定向降准”这一着，还要考虑进一步全面“降准”。

--《中国数据观测》11月出口料重回个位数增长，贸易顺差小幅回落

最新路透调查结果显示，受基数效应与人民币有效汇率升值影响，中国11月出口料告别 此前持续两个月的双位数增长，而内需疲软和全球大宗商品价格走低继续冲击进口；同期贸 易顺差预计仍将基本持平于上月。

--《中国数据观测》11月新增人民币贷款料显着升至6,300亿元，M2则小幅回落

路透调查的18家机构预测中值显示，中国11月新增人民币贷款预计显着上升至6,300亿元，而11月末M2同 比增速则小幅下滑，降至12.5%。央行近月持续的基础货币投放较多，对银行表内信贷能力形成了一定支撑。

--《中国数据观测》11月工业和投资增速料继续放缓，通胀维持弱势

增长内在动能不足，是导致中国经济增速持续放缓的首要原因。路透综合18家机构预测 中值结果显示，11月中国工业和投资同比增速预计进一步放缓，与此同时通胀保持弱势将为 宽松政策加码提供空间。

--台湾政治：内阁改组张善政升行政院副院长，邓振中接经济部长

台湾行政院周五表示，此次内阁改组行政院副院长一职由科技部张善政部长升任。财经部会首长中，经济部长由邓振中接任，其余金管会主委由曾铭宗留任，财政部长张盛和亦留任。

【金融】

--《分析师观点》中国银监会允许理财资金直接投资，但投资股市门槛未变

中国银监会近日就商业银行理财业务监管办法征求意见，拟允许商业银行以理财产品的名义独立开立资金账户和证券账户等相关账户，鼓励理财产品开展直接投资。不过需要明确的是，此次发布的监管办法，并未涉及调整银行理财投资股市的门槛，目前仍然只有高净值客户、私人银行客户及机构投资者可以做。

--中国期货：期货公司资管业务准入门槛降低，并放开“一对多”模式

中国期货业协会日前下发通知，降低期货公司资产管理业务准入门槛。在将申请制改为登记备案制同时，并放开了此前业内期盼已久的“一对多”业务模式。

--路透基点：中国银行今年前11个月在亚太地区牵头行排名中居首

汤森路透旗下基点报导称，截至11月30日，有两家中资银行在亚太(除日本外)地区牵头行排名榜单上名列前茅。按交易数额计算，中国银行以7.3%的市场份额在亚太区位居榜首。位居次席的是中国工商银行，其市场份额占到6.9%，交易额接近280亿美元。实际上，今年前11个月中国工商银行安排的交易数量要多于中国银行。

--中国保险：安邦保险集团获准增资319亿元，注册资本远超国内大险企

近年来在国内外斥巨资大举并购的中资保险企业--安邦保险集团，近日获中国保监会批复，注册资本由300亿元人民币增至619亿元，远超过国内业务能力排名居前的大保险公司，例如中国人保集团、中国人寿、中国平安等。

【固定收益】

--中国货币市场：缴准扰动有限回购利率续小降，长期资金预期仍难脱谨慎

中国银行间市场周五隔夜和七天质押式回购利率续小降。交易员表示，一早在例行缴准因素扰动下，隔夜资金拆借难度较上日稍增，但盘中仍不乏大行稳定供给，随后则有所缓和，短期限品种整体尚平衡，惟长期资金仍旧供不应求。

--中国债市动态：现券收益率早盘冲高回落，股债跷跷板效应明显

受中国股市大起大落影响，银行间债市周五早盘现券收益率冲高回落，但较上日仍有逾5个基点(bp)以上的涨幅，利率互换也走出相近走势。

--中国票据市场：转贴利率本周小幅上涨，年末信贷规模压力抑制收票意愿

中国票据市场本周转贴利率小幅上涨。交易员表示，虽然月初资金面尚可，且目前信贷规模压力并不算大，但是机构对年底流动性预期谨慎，同时考虑年末调整信贷规模因素，进一步压制收票意愿，推动转贴利率走升。

--中国新债：财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债，期限三个月

中国财政部周五公告称，将于下周五(12日)招标发行150亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跟随中间价走升，人民币做空动能有所减弱

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周五早盘走升；中间价反弹回升，并结束此前连续两天的跌势。盘间交投清淡，波动较窄；整体供求均衡，此前旺盛的购汇需求相对有所减少。

--《离岸人民币综述》沪市劲风袭面吹动外资心幡，资金北上短期提振

中国A股自11月下旬以来发动的一波狂飙走势，已经在内地市场刮起一场台风。此前“风吹幡动心不动”的CNH汇率开始有些按捺不住，在连续两周走弱后本周小幅反弹，强于持续振荡走弱并创出新低的在岸CNY汇率。

--离岸人民币：用人民币对中港两地付款的国家中已有50个付款率超10%--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，截止10月末，在161个与中国及香港地区有人民币往来付款的国家中，50个国家的人民币付款率超过10%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.3%续创43个月收盘新高，A股成交额再创历史天量

中国股市沪综指周五大幅震荡收升1.3%，续创43个月收盘新高，股指盘中振幅接近6%，A股成交额再创历史天量。分析师称，今日除金融等权重股以外，个股普遍下挫，缺乏基本面支撑的个股跌幅明显，大盘前期上涨过快导致调整风险聚集，巨额成交暗示多空双方在目前点位分歧巨大，但目前调整仍属强势调整。

--《技术分析》中国股市沪综指进入高位剧烈震荡

中国股市沪综指本周在不断刷新的天量成交支撑下狂飙突进，其走势之强完全脱离基本面和技术面的制约，目前短期技术指标纷纷在超买区域钝化，失去指示作用，资金推动型下大盘走势进入无理性状态，后市料继续高位剧烈震荡，加剧短期调整风险。

--中港个股：中信证券和海通证券11月净利环比大增，牛市效应显现

中国大型券商中信证券和海通证券公告显示，11月单月净利较上月均大幅增长，A股市场近期牛市，刺激成交及融资融资业务量大增，给券商业绩带来直接激励，部分券商分析师对券商股维持增持评级。

--《台湾金融市场一周展望》选后两岸交流不停歇，为台股续热添柴火

虽然台湾执政党在此次地方选举惨遭滑铁卢，但选后两岸交流却不停歇，中国海协会会长陈德铭下周将率经贸交流团访台，此外，拖累台股多时的股市“大户条款”也有望松绑，皆将为下周台股缓步盘坚增添柴火，汇/债市则观望美国非农就业数据出炉。

--中港个股：万科前11月销售额同比增19%至1,901亿元，一个月新增六项目

中国最大房地产企业--万科周五公告称，前11个月累计实现销售面积1,599.6万平方米，销售金额1,901亿元人民币，同比分别增长14.8%和18.9%。

--中港个股：海通证券称商谈收购BESI，尚未达成任何协议

海通证券公告称，子公司海通国际控股有限公司期就可能收购NOVO BANCO拥有的BESI股本进行磋商。与Novo Banco就收购事项并未达成任何正式协议。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)