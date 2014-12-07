版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 07:50 BJT

****主要国家经济指标预测--12月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值
 
    12月7日(日)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                  12月         --         正13
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                    11月         --        +2.4%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)                10月         --    盈余9,630
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率           第三季修正值         --        -1.6%
             GDP(较前季)                                              --        -0.4%
             GDP资本支出(较前季)                                      --        -0.2%
             GDP民间消费(较前季)                                      --        +0.4%
             GDP外部需求(较前季)                                      --        +0.1%

    12月8日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                            11月          --        -1.2%
                网上招聘广告                                          --        +0.3%
    0500 日本服务业景气判断指数                         11月          --         44.0
    0700 德国工业生产(较前月)                           10月         +0.3%      +1.4%
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                11月          持平       持平
                                (较上年同期)                          持平       持平
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                       10月          --        +0.3%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                     12月        负10.5     负11.9
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                       11月          19.5      18.36
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                         10月          持平     +12.7%
    1500 美国就业趋势指数                               11月          --        123.1
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   11月          --        +1.0%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值
    
    12月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                             10月       +0.4        --         
             领先指标                                                -1.6        --         
    0700 德国工业订单(较前月)                             10月       +2.5%      +0.5%       
    1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季修正值       +0.2%      +0.2%       
                                 (较上年同期)                        +0.8%      +0.8%       
    1330 美国非农就业岗位(万个)                           11月    增加32.1   增加23.0    
              民间就业岗位(万个)                                  增加31.4   增加21.8    
              制造业就业岗位(万个)                                 增加2.8    增加1.4     
              政府就业岗位(万个)                                   增加0.7        --      
              失业率                                                  5.8%       5.8%        
              平均时薪                                               +0.4%      +0.2%       
              平均每周工时                                            34.6       34.6        
              就业参与率                                             62.8%        --        
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                         10月     逆差434    逆差414     
    1330 加拿大就业变动(万人)                             11月    减少1.07    增加0.5    
                失业率                                                6.6%       6.6%        
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                           10月       顺差1      顺差2     
               出口(亿加元)                                          449.2        --        
               进口(亿加元)                                          448.2        --        
    1500 美国工厂订单(较前月)                             10月       -0.7%       持平       
    1500 美国耐久财订单                             10月修正值       +0.3%        --        
             扣除运输的耐久财订单                                    -1.1%        --        
             扣除国防的耐久财订单                                    -0.7%        --        
             扣除飞机的非国防资本财订单                              -1.6%        --        
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                           10月   增加132.3   增加164.8 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐