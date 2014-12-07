主要国家经济指标预测--12月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7日(日) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正13 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.4% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余9,630 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 -- -1.6% GDP(较前季) -- -0.4% GDP资本支出(较前季) -- -0.2% GDP民间消费(较前季) -- +0.4% GDP外部需求(较前季) -- +0.1% 12月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 11月 -- -1.2% 网上招聘广告 -- +0.3% 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 44.0 0700 德国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +1.4% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 持平 (较上年同期) 持平 持平 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 负10.5 负11.9 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 19.5 18.36 1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 持平 +12.7% 1500 美国就业趋势指数 11月 -- 123.1 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +1.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 +0.4 -- 领先指标 -1.6 -- 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +2.5% +0.5% 1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加32.1 增加23.0 民间就业岗位(万个) 增加31.4 增加21.8 制造业就业岗位(万个) 增加2.8 增加1.4 政府就业岗位(万个) 增加0.7 -- 失业率 5.8% 5.8% 平均时薪 +0.4% +0.2% 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 62.8% -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差434 逆差414 1330 加拿大就业变动(万人) 11月 减少1.07 增加0.5 失业率 6.6% 6.6% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差1 顺差2 出口(亿加元) 449.2 -- 进口(亿加元) 448.2 -- 1500 美国工厂订单(较前月) 10月 -0.7% 持平 1500 美国耐久财订单 10月修正值 +0.3% -- 扣除运输的耐久财订单 -1.1% -- 扣除国防的耐久财订单 -0.7% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.6% -- 2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加132.3 增加164.8 (完)