台湾货币市场：提存期初资金宽裕，短票利率稳中趋跌

* 央行冲销力道偏弱，市场资金宽裕

* 短票法人需求强，银行成交利率走低

* 股市走强对证券商资金影响有限

记者 董永年

路透台北12月5日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。但较能反应市场供需的短票有走低压力。由于仍在提存期初，银行倾向负数操作，积极寻求去化管道，不过整体资金需求有限。

他们指出，近期央行冲销力道偏弱，且外资倾向汇入，在市场资金偏宽的状况下，可能让今日稍后标售的364天期存单得标利率走低。

“拆款很安静，大家都多钱，等着报央。”一位公股银行交易员说。

一票券商交易主管则称，央行减少冲销让市场资金变多，这使得拆款利率稳在低位，月中前不易走高。

路透此前访谈六家金融机构认为，本次一年期存单标售区间将在0.615-0.625%，大区间则落在0.605-0.635%。

本地时间12:01时：

--台币兑美元 走升8.5分，报31.112。

--台湾加权股价指数 跌0.01%，报9,223.80点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收在0.385%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.440%，上日为0.380-0.450%；两周拆款利率暂在0.435-0.445%，上日0.388-0.450%。

**短票利率稳中趋跌**

短票市场方面，票券商指出，旬初市场资金宽松，法人、银行对跨年短票的需求尚可，且因票券商资金缺口有限，使得成交利率稳中趋跌。

票券商表示，虽然银行因年底资本适足率(BIS)计算限制，能跨年的不多。不过近期央行冲销力道偏弱，银行为去化资金，有些对于跨年利率的坚持度不高。但相信到了月中，又将是另一番景况。

“年内天期很短，所以只能被迫接受年后的票。”一位民营银行资金调度人士说。

另一票券商交易主管则表示，今日短票交易对象以民间法人为主，成交利率偏低。银行的跨年短票买需虽有，但开出的利率较高，因此成交有限。

今日票券商与银行承作的自保短票落点在年内的主要成交在0.59-0.61%，上日为0.60-0.61%。跨年短票利率主要在0.63-0.66%，上日在0.65-0.66%，少数高见0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，前日在0.602%。60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.646%，前日在0.625%。

今日央行存单到期金额为265亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆8,212.1亿台币，落点为周一5,853.8亿、周二1,902.0亿、周三638.0亿、周四6,999.8亿、周五2,818.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为129亿台币，累积超额准备为129亿台币、加计前期1%的超额准备为1,887亿台币。

**RP到期续为主**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五持平上日。资金交易人士称，近期台股成交量增加对券商资金影响有限，券商间资金缺口仍旧不大，RP交投以到期续作为主，利率维持在既有区间不变 。

展望下周，市场调度人士指出，下周欠缺债券交割因子，且债券还本付息共计有56亿台币，预期下周资金可望持续偏多态势，RP利率料续处原有区间。

〞这周都很平静，都很早就关帐。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。