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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 12:11 BJT

《中国数据观测》11月新增人民币贷款料显着升至6,300亿元，M2则小幅回落

* 公布内容: 11月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚12月15日


    --调查结果 : 
        10月指标            中值         区间         上月    上年同期  参与预测机构数
 广义货币供应量(M2)同比     12.5       12.4-12.7      12.6      14.2          18
           %                                                            
  新增人民币贷款(亿元)     6,300      5,700-7,000    5,483     6,246          18
  人民币贷款余额同比%       13.0       13.0-13.1      13.2      14.2          9
        
    --数据要点:
    
    路透调查的18家机构预测中值显示，中国11月新增人民币贷款预计显着上升至6,300亿元，而11月末M2同
比增速则小幅下滑，降至12.5%。央行近月持续的基础货币投放较多，对银行表内信贷能力形成了一定支撑。
    
    经济下行带动银行风险偏好下降，同时信贷有效需求也有所回落，降息的效果有待观察。在弱信贷和同业
资产收缩的压力下，预计M2同比增速略有回落。
    
    “降息之后，配套政策继续推出才能保证中国经济有一个更为轻松健康的2015年。顺势扩大人民币汇率弹
性、修正高估汇率，废除贷存比、打破刚性兑付，松绑M2目标约束，才能持续维持稳健中性的市场利率，切实
解决融资难、融资贵的问题。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

    中国央行此前决定将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。降息
的重点是发挥基准利率的引导作用，促使实际利率回归合理水平，着力缓解企业融资成本高这一突出问题，并
将继续坚持稳健的货币政策取向。
   
    招商证券报告认为，全面降息有助于降低融资成本，但不能彻底解决这一难题。银行信贷供给依然受到贷
款比、银行自身放贷意愿等多重因素影响。

    交通银行金融研究中心发布的报告称，当前中国经济周期和结构调整的变化客观存在，社会融资利率长期
居高、中小企业融资困难已对金融稳定和经济转型发展产生了较大压力。在这一时期，如何有效调控和引导信
贷投放显得尤为重要，央行将继续发挥宏观审慎政策的逆周期调节作用，采取支持重点领域发展和经济结构调
整的方式鼓励信贷适度、有效投放。
    
    祭出降息大招后，中国央行本周公开市场以静制动，全周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未
减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。

    2014年第12期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行12月料维持当前存款基准利率不
变，但降准预期浓厚，预测当月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在20%的机构数比例，年内首次不足
五成。拉长时间段来看，未来三个月内，降息降准预期均强劲。            

   
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    以下为本次路透调查结果:  
      
 机构名称            M2(同比%)     新增贷款    人民币贷款余额  
                                  (亿元人民币        (同比%)
                                       )       
 美银美林              12.7          6,500           13.1
 中银国际              12.4          5,800           13.0
 交通银行              12.5          7,000            ~
 中金公司              12.4          6,100            ~
 招商证券              12.5          6,300            ~
 中信证券              12.5          7,000            ~
 德意志银行            12.4          6,000           13.0
 广发银行              12.5          6,300           13.0
 海通证券              12.4          6,000            ~
 华融证券              12.5          6,500            ~
 华宝信托              12.4          6,000           13.0
 兴业证券              12.6          6,000            ~
 兴业银行              12.5          6,500           13.0
 联讯证券              12.6          6,660            ~
 上海证券              12.5          6,500           13.1
 申银万国              12.4          5,700           13.0
 法兴银行              12.5          6,000            ~
 瑞银                  12.4          6,500           13.1
 
   注：~表示未提供预测数据。(完)      

 (发稿 谢衡; 审校)
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