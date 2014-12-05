《中国数据观测》11月新增人民币贷款料显着升至6,300亿元，M2则小幅回落

* 公布内容: 11月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚12月15日 --调查结果 : 10月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 12.5 12.4-12.7 12.6 14.2 18 % 新增人民币贷款(亿元) 6,300 5,700-7,000 5,483 6,246 18 人民币贷款余额同比% 13.0 13.0-13.1 13.2 14.2 9 --数据要点: 路透调查的18家机构预测中值显示，中国11月新增人民币贷款预计显着上升至6,300亿元，而11月末M2同 比增速则小幅下滑，降至12.5%。央行近月持续的基础货币投放较多，对银行表内信贷能力形成了一定支撑。 经济下行带动银行风险偏好下降，同时信贷有效需求也有所回落，降息的效果有待观察。在弱信贷和同业 资产收缩的压力下，预计M2同比增速略有回落。 “降息之后，配套政策继续推出才能保证中国经济有一个更为轻松健康的2015年。顺势扩大人民币汇率弹 性、修正高估汇率，废除贷存比、打破刚性兑付，松绑M2目标约束，才能持续维持稳健中性的市场利率，切实 解决融资难、融资贵的问题。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。 中国央行此前决定将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。降息 的重点是发挥基准利率的引导作用，促使实际利率回归合理水平，着力缓解企业融资成本高这一突出问题，并 将继续坚持稳健的货币政策取向。 招商证券报告认为，全面降息有助于降低融资成本，但不能彻底解决这一难题。银行信贷供给依然受到贷 款比、银行自身放贷意愿等多重因素影响。 交通银行金融研究中心发布的报告称，当前中国经济周期和结构调整的变化客观存在，社会融资利率长期 居高、中小企业融资困难已对金融稳定和经济转型发展产生了较大压力。在这一时期，如何有效调控和引导信 贷投放显得尤为重要，央行将继续发挥宏观审慎政策的逆周期调节作用，采取支持重点领域发展和经济结构调 整的方式鼓励信贷适度、有效投放。 祭出降息大招后，中国央行本周公开市场以静制动，全周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未 减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。 2014年第12期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行12月料维持当前存款基准利率不 变，但降准预期浓厚，预测当月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在20%的机构数比例，年内首次不足 五成。拉长时间段来看，未来三个月内，降息降准预期均强劲。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余额 (亿元人民币 (同比%) ) 美银美林 12.7 6,500 13.1 中银国际 12.4 5,800 13.0 交通银行 12.5 7,000 ~ 中金公司 12.4 6,100 ~ 招商证券 12.5 6,300 ~ 中信证券 12.5 7,000 ~ 德意志银行 12.4 6,000 13.0 广发银行 12.5 6,300 13.0 海通证券 12.4 6,000 ~ 华融证券 12.5 6,500 ~ 华宝信托 12.4 6,000 13.0 兴业证券 12.6 6,000 ~ 兴业银行 12.5 6,500 13.0 联讯证券 12.6 6,660 ~ 上海证券 12.5 6,500 13.1 申银万国 12.4 5,700 13.0 法兴银行 12.5 6,000 ~ 瑞银 12.4 6,500 13.1 注：~表示未提供预测数据。(完) (发稿 谢衡; 审校)