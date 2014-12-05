中国货币市场：缴准扰动有限回购利率续小降，长期资金预期仍难脱谨慎

路透上海12月5日 - 中国银行间市场周五隔夜和七天质押式回购利率 续小降。交易员表示，一早在例行缴准因素扰动下，隔夜资金拆借难度较上日稍增，但盘中仍不乏大行稳定供给，随后则有所缓和，短期限品种整体尚平衡，惟长期资金仍旧供不应求。

“早上隔夜蛮紧的，缴准的关系吧，大行量都很小，或者不出了 ，”上海一商业银行交易员称，不过国开正常供给量还是有的，估计下午应该会有所好转。

对于长期限资金，他指出，前几天14天以内期限资金还比较松的时候，长期限资金就开始不好借了，导致近期很多机构同业存单也都发不掉。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。

华南一银行交易员表示，例行缴准的影响比较有限，临近中午短期资金明显感觉就好借很多了，倒是机构对年底资金预期谨慎心态不减，导致长期品种需求不少而供给仍旧有限。

央行公开市场本周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。他们指出，同业存款可能纳入普通存款范围，引发的缴准压力猜测是推高降准预期的主因。不过仅就资金面和降低社会融资成本因素，一定时间内也将累积对央行释放更多流动性的足够诉求。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6085 2.6325 -2.40

七天 3.3889 3.4582 -6.93

14天 3.9594 4.0606 -10.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0600 2.5100 +155.00

七天 3.9000 3.6450 +25.50

14天 4.5150 3.9050 +61.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7000 +0.00

七天 3.4500 3.5900 -14.00

14天 3.9500 3.9900 -4.00

Shibor

其中:隔夜 2.6280 2.6320 -0.40

七天 3.3900 3.4020 -1.20

三个月 4.2177 4.1952 +2.25