《全球汇市一周综述》美元保持强劲，欧元和日圆短期疲态难改

路透北京12月5日 - 本周美元、欧元、日圆三大主要货币继续担纲演主角，瑞郎和商品货币则在旁敲边鼓，年底行情呈现别样热闹。

上周末瑞士举行的公投否决了强制央行提高黄金储备的提议，令瑞郎兑欧元下滑，让全力保卫瑞郎汇率上限的央行官员暂时松了口气。不过，欧元兑瑞郎从基本面看已经步入下行轨道，瑞士央行想要守住瑞郎汇率上限，任重而道远。

原油等大宗商品价格集体跳水，令澳元、加元、挪威克朗等商品货币承压，其中澳元因为澳洲第三季经济增长意外放缓激起降息预期，承受着更大的跌压。

在美国经济和政策的双重支撑下，美元兑主要货币普涨，其中兑日圆连番创新高，周四纽约时段更是七年多以来首次突破120日圆的重要关口。由于欧元区和日本经济持续疲软，以及欧日央行的宽松政策前景，美元兑欧元和日圆预计将维持涨势。

日本12月14日将进行大选，民调显示安倍晋三目前的支持率领先，他若胜出，势必会延续现有经济政策，很可能导致日圆续跌。

下周欧洲央行将进行第二轮定向长期再融资操作(TLTRO)，届时的实施情况将成为该央行决定是否加推QE的参考依据之一。

瑞士、新西兰、俄罗斯、韩国等国央行将先后公布利率决议。将出炉的多项经济数据中，中国、德国、法国、英国的贸易收支，以及德国、英国和欧元区的工业生产预计会得到较多关注，美国的数据面相对清淡，可关注企业库存、PPI和消费者信心指数。

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**欧元和日圆走势疲弱**

美元之所以能以亮眼强势从主要货币中脱颖而出，全靠两张王牌，一是美国经济表现相对良好，二是美联储政策上明年或将升息的前景。相比之下，欧元区和日本经济持续疲弱，而且通缩梦魇缠身，两地央行为重振经济可能推出更多的宽松举措。

欧洲央行周四维持利率不变且未出台新举措，但总裁德拉吉承诺将在明年初决定是否进一步推出宽松举措，并暗示到时候德国和其他任何人都别想改变他的决定。欧洲央行还在最新经济预测中，将明年欧元区经济增长率预估下调至1.0%，前次预估为1.6%，通胀率预估下调至0.7%，前次预估为1.1%。

“德拉吉的讲话有些意外，因为没有提及在QE(量化宽松)中增加购买主权债，或将实施更多QE，”USForex高级企业交易员Ken Wills表示，“他对QE如此闪烁其词，且没有提及具体时间表的情况令人失望。”

由于这次欧洲央行会议暂未扩大刺激措施，欧元兑美元从两年低点1.2279美元反弹，周五亚洲早盘持稳于1.2380附近。

下周日(12月14日)日本将举行大选。据日媒预测，安倍晋三联合政府料在大选中赢得众议院三分之二的多数席位，美元兑日圆受此影响刷新七年高位，周四纽约时段升破120日圆大关至120.25，周五亚洲早盘回落到该关口下方。

路透外汇专栏作家Neal Kimberley撰文指出，在日本大选到来前，日圆跌势可能会放缓，但在选举过后，日圆很可能重拾跌势。安倍晋三如果在大选中胜出，未来势必会延续当前政策路线，无疑将对日圆构成持续利空。

**美元还有更多上涨动能**

近期影响汇市的另一重要因素是油价大跌，澳元、加元、挪威克朗等商品货币受到打击节节败退，美元却照涨不误，因有美联储官员表态称，油价下跌虽会给美国油企带来阵痛，但却有利于美国消费者。

对于美元涨势屹立不倒，法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy的看法是：“美元走势是受美联储利率预期推动，而更重要的原因可能是缺乏替代货币，因为欧洲央行和日本央行还在准备放宽政策。”

路透12月的汇率调查显示，美元2015年料续涨，美国和英国预计将升息会是明年推动主要货币波动的最大因素。市场目前预期美联储将在明年6月左右升息，但通胀疲软，油价挫跌，薪资增长乏力使得联储升息时点存在不确定性。DZ Bank的外汇策略师Soeren Hettler认为：“2015年上半年汇市的主旋律是欧元走疲，而下半年将是美元走强”。