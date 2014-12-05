《离岸人民币综述》沪市劲风袭面吹动外资心幡，资金北上短期提振CNH

作者/李然

路透北京12月5日 - 中国A股自11月下旬以来发动的一波狂飙走势，已经在内地市场刮起一场台风。此前“风吹幡动心不动”的CNH汇率开始有些按捺不住，在连续两周走弱后本周小幅反弹，强于持续振荡走弱并创出新低的在岸CNY汇率。

分析人士认为，本周表现大红大紫的A股市场显然对CNH有提振作用，北上资金持续强于南下资金，使得离岸人民币受到追捧。不过随着沪综指 于周五冲击3,000点未果，及持续暴涨后回调风险的积累，CNH也需谨防强弩之末的风险。

“本周离岸人民币资金面紧是即期比较强的原因，部分也是因为沪港通，去大陆的资金比出来的资金多一点，间接地说还是与A股走势比较强有关。” 汇丰银行(HSBC)高级外汇高级策略师王菊对路透说。

荷兰ING集团亚洲研究主管Tim Condon也对路透表示，不但CNH受到沪股通资金支撑，港元汇率走强也与此有关。

离岸人民币汇率 自本周一起连续三天上涨，累计涨幅0.22%，强于同期走弱0.08%的CNY即期 。这三天通过沪港通北上进入A股市场的资金明显增加，周三全天买入额高达60.5亿元人民币，较上周五30.1亿元倍增，成交笔数也大幅增长。沪综指本周前四天放量上攻8.1%，强势尽显。

不过沪综指周五早盘冲高回落，股指大幅震荡振幅接近6%，巨额成交量暗示多空双方在目前点位分歧巨大，A股对CNH的提振作用可能已经不多。中国信达证券策略分析师艾宜表示，前期大盘上涨过快，调整风险有所聚集，投资者需注意金融股回调风险和融资盘获利出逃造成的倾轧。

中长期看，人民币汇率仍有延续缓慢走弱的可能性，这与欧元、日圆两个主要非美货币因量化宽松导致的贬值预期有关。市场认为，中国监管层可能迫于压力而允许人民币对美元走贬；中国央行不对称降息也给市场提前兑现这种预期的借口。

“人民币对美元走弱，趋势还是比较明显了。但贬值应该是缓慢的，不会是一下子。这跟之前美元指数本身偏强、人民币对其他货币累计也有不小的升值幅度有关，对于贸易项也会有一定滞后效应。”一中资大行省级分行外汇交易主管指出。

他认为，后期美元若继续大幅升值，人民币汇率很有可能出现与美元脱钩，从而保持对一篮子货币基本稳定。从他掌握的情况看，由于人民币资金偏紧，该省外贸企业客户收汇后还是会选择较快结汇，对于人民币仍有一定支撑，不会出现暴跌。

Tim Condon周五在研究报告中，将今年末时人民币兑美元汇率的预测值自此前的6.09下调至6.14元，预计中国央行会把中间价保持在相对较窄的波动区间，有可能稍强于此前八个月以来6.14~6.17元区间。同时，预计明年底时人民币有可能回升至6.08元。

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 81,858.0 247

2. 渣打 48,864.1 161

3. 星展 24,970.0 70

4. 法巴 22,738.4 79

5. 中国银行 19,292.4 39

**本周市场动态**

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，截止10月末，在161个与中国及香港地区有人民币往来付款的国家中，50个国家的人民币付款率超过10%。

--香港金管局周五表示，截至10月底香港人民币存款较上月几乎无变动，为9,436亿元人民币。

--中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，在中国央行意外宣布非对称降息以后，市场对降低存款准备金率，甚至再次降息等抱有较高预期，因此是次降息后，国内企业离岸人民币信用债的配置价值提升。 （完）