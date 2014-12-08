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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 10:19 BJT

中国数据：1-11月进口钢材同比增加2.7%，进口大豆增长12.3%--海关

路透北京12月8日 - 中国海关周一公布，1-11月累计进口钢材1,322万吨，同比增加2.7%；进口大豆6,287万吨，同比增加12.3%。

海关数据并显示，同期进口铁矿砂8.46亿吨，同比增加13.4%；进口未锻轧铜及铜材增长8.3%至440.4万吨；进口原油增长9%至2.78亿吨。（完） (发稿 乔艳红/侯向明; 审校 林高丽)
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