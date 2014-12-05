表格: LME金属库存最新变化--12月5日

标题新闻：截至5月2日当周美国货币市场基金资产增加95.6亿美元，至2.624万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦12月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 163,475 -550 锡 11,515 +20 铅 226,775 -2,300 锌 678,925 +4,075 铝 4,318,200 -8,650 镍 407,370 +378 铝合金 26,680 -40 NASAAC 78,100 +180 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三重挫3.5%，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜昨日曾触及三周高位。
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三持于七个月高位之下，对乐观的建筑业PMI数据，以及欧盟和英国官员对退欧磋商的首轮表态反应冷淡。