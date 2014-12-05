表格: LME金属库存最新变化--12月5日

金属期市：期铜从三周高位回落，因库存增加及担心中国需求

路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三重挫3.5%，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜昨日曾触及三周高位。