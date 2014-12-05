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货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 17:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月5日

路透伦敦12月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存             变动
      铜              163,475             -550
      锡               11,515              +20
      铅              226,775           -2,300
      锌              678,925           +4,075
      铝            4,318,200           -8,650
      镍              407,370             +378
    铝合金             26,680              -40
    NASAAC             78,100             +180
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         

 铜        MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅      MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝        MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡      MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌        MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金      MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍        MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA      MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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