修正-《焦点》澳洲总理艾保德基础建设承诺跳票，经济面临衰退之虞

(内文第三段补上漏字，应为“第三季”经济成长率仅0.3%，非“三季”)

* 总理艾保德自封为“基础建设总理”

* 基础设施投资脚步缓慢，拖累经济成长

* 澳洲经济成长原本已面临矿业投资大减的威胁

* 若基础建设没有加速，澳洲有经济衰退之虞

* 部份人士敦促艾保德别再排斥举债

路透悉尼12月5日 - 一年前澳洲总理艾保德(Tony Abbott)上台时，标榜将成为“基础建设总理”，一年后的今天，他却有可能成为1990年代初期以来，第一位任内出现经济衰退的澳洲总理，而部分原因要归咎于新建设项目进展缓慢。

澳洲经济成长已在放缓，而矿业投资料将大跌，在此情况下，让艾保德当年承诺大兴土木的支票兑现，有可能成为经济免于萎缩的关键。

但本周公布的政府数据显示，过去三季政府在资本建设的公共支出不增反减。澳洲第三季经济成长率仅0.3%，远低于预期，公共投资正是最大拖累因素之一。

澳洲央行估计，随着未来两年液化天然气大型项目陆续完成，矿业支出缩减的影响，将使明年经济成长率减少1.25个百分点，2016年有可能影响程度一样大。

基于澳洲4-9月经济成长率仅0.8%，国内生产总值(GDP)连续几季出现负成长的可能性已经浮现。

澳洲国民银行资深分析师David de Garis称：“在公共工程领域大举投资将极大的帮助经济...迄今，我们还没有抓住这个机会。”

随着借款利率接近历史低点，他表示政府有很好的理由加快支出。

“目前政府可以3%的利率借10年的款项。需要有大量的公共项目，能够带来更大的财务和经济回报。”

自由党/国家党联盟领袖艾保德所面临的问题是，尽管他屡次表示将实施投资--在上个月澳洲主办的G20峰会上，他将此作为核心议题--但在其处在反对派的数年间，一直对政府债务大加鞭挞，称赤字是一场灾难，不论钱花到哪里。

澳洲政府希望民间投资，包括该国1.7万亿澳元的养老基金业，能够帮助填补估计达7,000亿澳元基础设施的投资缺口。

不过养老基金游说团体Industry Super Network的首席政策顾问Matt Linden表示，澳洲政府难以为大型绿地项目吸引到融资，除非其重新考虑目前的策略，在初始规划阶段就纳入长期投资者，而不是等到项目开工后。

“政府真的需要坐下来，再审视一下如何面向市场组织这些项目，因为政府一直以来的项目组织方式不具可持续性。”

**预算压力**

澳洲国库部长霍基本周承认，需要加快推进各项事宜。

“这些国民账户情况证实，有必要实现我们的计划，以在未来几年大幅增加基础设施支出，”他向记者表示。

他责怪各州政府拖了后腿，它们有责任为澳洲建设大多数基础设施。

联邦政府必须提供部分资金，但随着大宗商品价格下滑给预算带来缺口，政府将面临的压力是收紧财政政策，而非花钱修建道路和桥梁。

“政府如果想要在2018/19年前实施恢复盈余的目标，可能需要通过新增税收来筹集300亿澳元，或是在预算上削减支出，”高盛澳洲研究主管Tim Toohey表示。

他估计，这将把2015年实质经济成长率拉低0.6个百分点、把2016年成长率拉低0.4%个百分点。

资金紧缺的情况在澳洲政府5月份的预算中就已显现。当时政府自诩有价值500亿澳元的基础设施项目在建，但最后发现，几乎所有项目都是前任工党政府启动的。

为数不多的几个新公路项目还是拆了东墙补西墙，靠削减公共交通投资才获得的资金。

除公路以外，澳洲政府还考虑投资30个灌溉项目，并重启一个长期搁置的大坝修建项目，以应对干旱日趋严重限制农业生产的局面。

但鉴于税收承受的压力如此之大，分析师怀疑这些项目最终能不能开工。

“从政策角度而言，实施更为宽松的财政政策，特别是在澳洲联邦支持的基础设施投资方面放开手脚，将是受人欢迎的，”西太平洋银行首席分析师Bill Evans表示。(完) (编译 蔡美珍/王洋/朱晓军/王颖；审校 艾茂林/于春红/高琦)