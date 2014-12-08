台湾个股：官民共治的彰银改选董事，财政部取得其中过半席次

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透台北12月8日 - 台湾官民共治的彰化银行 周一召开股东会进行董事改选，第二大股东--财政部取得其中过半席次，包括四席一般董事、两席独立董事，在与台新金控 的竞争中取得更有利席位。
此次总计改选九位董事，包括六位一般董事及三位独立董事，攸关并购等重大议案的独立董事由财政部取得两席，一般董事则由台新金取得二席、财政部取得四席。
彰银本次改选出席率高达89.84%。本次彰银股东会改选董监事关键在于三席独董将成立审计委员会，因攸关并购等重大议案皆要审计委员会通过，成为双方攻防的主战场。
2005年台湾政府实施二次金改，当时台新金于以明显高于市价的每股26.12台币价格标下彰银特别股，持股22.55%成为彰银最大股东。但随后金融改革的过程外界有颇多质疑。
台新金与彰银之间因合并、经营权的争议一直不断，本次董监改选再度挑起台新金与财政部间主导权的敏感神经，双方在征求委托书上各自较劲，希冀取得更有利的董监席次。
彰银周一收高0.56%，报18台币；台新金则收跌0.7%，报14.20台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美