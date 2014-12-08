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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 16:21 BJT

台湾个股：官民共治的彰银改选董事，财政部取得其中过半席次

路透台北12月8日 - 台湾官民共治的彰化银行 周一召开股东会进行董事改选，第二大股东--财政部取得其中过半席次，包括四席一般董事、两席独立董事，在与台新金控 的竞争中取得更有利席位。

此次总计改选九位董事，包括六位一般董事及三位独立董事，攸关并购等重大议案的独立董事由财政部取得两席，一般董事则由台新金取得二席、财政部取得四席。

彰银本次改选出席率高达89.84%。本次彰银股东会改选董监事关键在于三席独董将成立审计委员会，因攸关并购等重大议案皆要审计委员会通过，成为双方攻防的主战场。

2005年台湾政府实施二次金改，当时台新金于以明显高于市价的每股26.12台币价格标下彰银特别股，持股22.55%成为彰银最大股东。但随后金融改革的过程外界有颇多质疑。

台新金与彰银之间因合并、经营权的争议一直不断，本次董监改选再度挑起台新金与财政部间主导权的敏感神经，双方在征求委托书上各自较劲，希冀取得更有利的董监席次。

彰银周一收高0.56%，报18台币；台新金则收跌0.7%，报14.20台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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