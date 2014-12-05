中国票据市场：转贴利率本周小幅上涨，年末信贷规模压力抑制收票意愿

路透上海12月5日 - 中国票据市场本周转贴利率小幅上涨。交易员表示，虽然月初资金面尚可，且目前信贷规模压力并不算大，但是机构对年底流动性预期谨慎，同时考虑年末调整信贷规模因素，进一步压制收票意愿，推动转贴利率走升。

“年底了，对资金面预期都不乐观，先为年底留着规模吧，”上海一银行交易员称，半年左右纸质票据买断成交价格在年息4.8%左右，较上周涨幅比较明显。

银行间市场周五隔夜和七天质押式回购利率 续小降。交易员表示，在例行缴准因素扰动下，隔夜资金拆借难度较上日稍增，但盘中仍不乏大行稳定供给，随后则有所缓和，短期限品种整体尚平衡，惟长期资金仍旧供不应求。

对于未来走势，她表示，还要继续观察接下来的资金利率走势，估计下周转贴利率继续上涨可能较小，维持当前位置概率较大，但是12月中下旬估计就会压力比较大了。

央行公开市场本周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。他们指出，同业存款可能纳入普通存款范围，引发的缴准压力猜测是推高降准预期的主因。不过仅就资金面和降低社会融资成本因素，一定时间内也将累积对央行释放更多流动性的足够诉求。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.4301/4.3624 4.5101/4.4422 4.6305/4.5383

上周五 4.3810/4.3140 4.4678/4.3924 4.6255/4.5383

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变动 +4.91bp/+4.84bp +4.23bp/+4.98bp +0.05bp/+0bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.3887%，上周五为4.3466%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。