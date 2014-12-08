中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海12月8日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

中国央行公开市场上周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。他们指出，同业存款可能纳入普通存款范围，引发的缴准压力猜测是推高降准预期的主因。不过仅就资金面和降低社会融资成本因素，一定时间内也将累积对央行释放更多流动性的足够诉求。

据路透统计，本周公开市场将有50亿元人民币资金到期，全部为正回购。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。

此外，央行在三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。(完)

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