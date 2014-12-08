台湾汇市：台币早盘实质交易区间偏弱，因美非农就业数据超乎预期

路透台北12月8日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易微跌。交易员认为，由于美国非农就业数据表现超乎预期，带动国际美元持续走强，台币盘初走势随亚币区间偏弱整理。
汇银人士指出，早盘交投偏向安静，观望日圆及韩元等主要亚币进一步动态，进/出口商挂价偏远暂难成交，今日台币上方关卡暂看31.200能有效站稳。
〞日币走到这里，大家有点观望。〞一位本地官股银行人士说。
美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加32.1万个，轻松超越预期，且为2012年1月以来最大增幅。这让美国与其它多数发达经济体之间经济前景的差异更为明显。
美元指数 周一开盘在逾五年高点附近交投，美元兑日圆 亦持续盘坚，当地时间9:57，来到121.52，续创逾七年新高。韩元兑美元 盘初在1,117.5-1,118间，上日收盘在1,114.1。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中一个月期美元/台币的换汇点折价微幅缩减；一个月远汇报价 暂报31.185/197左右，上日纽约盘收在31.225。
本地时间9:56时，台湾加权股价指数 跌0.11%，报9,196.45点。
台币盘初主要交易区间在31.191-30.202，开盘价再创逾四年新低至31.225，前低为2010年10月6日的31.26；上交易日主要区间在31.097-31.134。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.180-31.200
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(记者 詹静宜; 审校 林高丽)