港报财经评论：A股交投惊人，短线震荡难免--经济日报12月6日

A股交投惊人，短线震荡难免/林瑞芬

港股昨升，全周三日升两日跌，看好的投资者小胜。恒指昨收24,002，升0.7%；国指收11,600，升1%；大市成交额1,478亿港元，沽空比率15.6%。港股近月沽空额启示，好淡斗法，恒指如能有效突破24,000至24,200阻力区，引发的平淡仓盘非同小可，并直逼25,000。相反，不看好的投资者如一味力压，看好的投资者尚须努力；不然，拉锯其中，23,000是短期主守防线。港股不看好的投资者目前最期待，A股连续急升势识得停，如真出现较大回吐，多半成不看好的投资者利器。若A股大回，中、港投资者都吓怕！若A股只是放缓涨势或出现的回吐幅度小，港股有机获中国内地投资者流少少资金来暖市。昨早市A股曾急插略有震仓风险，投资者轻手A股转炒下港股过日神，港股通额度用了14.3亿港元，两周以来最高，当中反映，后市又不好望住A股又狂升，不然资金又有所分流港股。

瑞银刚发表报告展望，虽然担心香港经济正在转弱，但恒指比重中，本地企业占比仅22%。中企蓝筹带动下，香港2015年经济及股市表现可反向走，基于指数企业明年每股盈利可增长6.9%的假设，看明年恒指目标为26,484点，此相当预测2015年及2016年市盈率各11.1倍及10.1倍。沪深股市交投终过万亿港元，昨报10,740亿港元。本周中国内地IPO股已出笼上市，投资者钱多多，连两桶油中石油A股及中石化A股都可在周四涨停板。周三有色矿业股也被炒上，在无特大利好消息下这类价残仍受制宏观经济因素下的股份也能炒上，似乎只有钱多可任性买卖之原因可以讲得过去。无疑A股守候牛市多年，今年才长出似样点的苗头，沪港通该是转折点。

过去几年，中国内地投资者主要集中于中、小型股份出击，创业板股表现胜大型股。大型股往往弹极都弹不起，多少令投资者心灰。惟近月情况已有所转变，内银、内险等大型股份终于识得弹，而弹势不是一日、两日止，连猪都识飞天，可见投资者此际的信心爆棚，信心一到，都懒理基本面是否已转变。股价部分时间都是从众因素主导，参与者共同心理面的写照，总结来讲，见证今浪小牛市，是先由新旧政权交替先稳，政策主导为先，有沪港通、一系列改革措施出台、信心凝聚，资产重新调配（或由楼市转入股市，或由理财产品的减持转入股市），继后才会认真研究企业盈利的真正改善面如何。(B07)

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国指追落后，炒折让H股/余少文

A股昨日再出现波动走势，但无损国企指数升破去年底高位，强势持续可在新年前挑战三年高位12,354点。至于国指过去一年半跑输A股，如追落后，折让H股可再领涨。上证综合指数昨日高见2,978点，低见2,813点，最后升38点，收报2,937点；沪深300指数全日高低波幅亦达183点，或是中国内地融资融券活跃后带来的波动。而A股过山车走势最终向上，亦刺激国企指数升119点或1%，收报11,600点，成交额也急增至508亿港元；至于红筹指数逆市跌12点或0.3%，收报4,472点，成交额97亿港元。

读者如有印象，近日不时提醒投资者要居安思危，小心A股随时调整，只是A股以升市来打几巴掌，但昨日再出现单日急跌急升走势，反映A股风险在增加，大户角力下出现好淡争持局面，A股又跟国指昨日走势不约而同地呈现“陀螺”，高位好淡争持下成交量又激增，加大对大市短期的忧虑。尽管不时指A股超买，超买下可以再严重超买，以上证的技术指标为例，日线图的9天RSI升至96，周线图的9天RSI也升至93，由于100是上限，即上证短、中线都出现严重超买现象，突然出现调整也不会令人觉得惊奇。当然，大市在超买后是否立即急跌，则未必，因为调整除了急跌外，横行上落也是调整的一种，若然A股是横行调整，对国指的杀伤力会较细。因为沪港通后，国指跟上证走势的关系更密切，幸好国指近日虽显着上升，同样以技术指标RSI作比较，日线图9天RSI只有73，周线图为68，仍未达到超买水平，故相信国指即使调整，幅度也会少于A股。

实际上，从去年低位回升至昨日为止，上证已升59%，国指只升34%，即使由10月国庆假期计算，上证也升24%，国指只升13%，反映国指无论由中期或短期都明显跑输A股，但乐观而言可给予追捧国企机会。因为沪港通前，不少大折让H股追落后，大幅收窄H股平均股价跟A股平均股价的折让差距，7月曾一度收窄至10%，但随着A股近期跑赢H股，令折让扩大至30%，是近年难得一见的折让幅度，因为近年平均折让一般是20%多少少，故该折让如要收窄至合理水平，一是A股下跌，一是H股走高，如H股走高来收窄差距，则大折让H股似乎有留意价值。(B05)

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