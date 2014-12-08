港报财经评论：中国股市易升更易跌--信报12月8日

中国股市易升更易跌/习广思

上周五中国内地A股在激烈波动中以10,741亿港元的总成交金额，创下全球股市单日成交额新高，本报周六报导，有散户感叹人生最大悲哀莫过于“满仓踏空”，即手上持货未有跟随大市飞升。亦有调查显示，在这轮升浪跟足券商、金融及“两桶油”等飞升股的投资者不足30%，显示股市狂潮下也不是每个投资者都有钱赚。当然，牛市大升浪必有人能赚大钱，据一位中国内地证券业人士向中国内地报章透露，深圳一位大户大手笔再以杠杆倍大资金买入银行、券商等股票，3天内狂赚2亿人民币，至上周五这位投资“大神”已卖掉股票回去安徽老家，并从此闲云野鹤云云。

这类所谓消息根本无从证实，可引起谈论话题亦毋须认真。以中国内地有涨停机制而言，3天赚2亿港元，投入的资本必然十分高，这位“大神”本身可能已是亿万富豪，再赚多2亿港元可能亦无改其投资作风；然而，突然传出市场空降一个亿万富豪无端入市炒3天而抽身全退，是相当匪夷所思。以上传闻也反映了市场开始出现的赌博贪婪心态。伴随沪深股指强势上升，A股的“赚钱效应”令愈来愈多观望者按捺不住。中国证券登记结算有限公司的数据显示，11月24日至28日的一个交易周内，上海分公司和深圳分公司新增A股开户数合计高达36.9万户，创2011年4月以来新高。

以上数字，已是连续第七周每周突破20万户。回溯至今年4月，日均新开账户数仅为1.6万户，全月不足20万户。这意味着过去7周，每周的开户数均超过了4月的全月水平。截至11月底，A股账户数已达到1.788亿户，按照这一数据计算，过去的7个月内，A股投资者总数增加了455万。中国内地过往几年曾经兴起温州炒楼团、大妈炒金团，以至炒蒜、炒农产品等等的热潮；然而，每次热潮过后炒作均会极速退潮，炒价大跌，今次A股又如何？瑞银证券首席A股分析师陈李预计，未来3个月内将有1.34万亿港元资金入市，是当前A股流通市值的10.7%，不仅如此，后续还有13万亿港元理财产品排队入市。(B02)

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美元单边造上，高处未算高/苏子

上周美元明显走高，美汇指数亦已创出2006年4月以来的89.35新高水平，至于美元兑日圆，上周五所造的119.66日圆低位，亦刚好在小时图的119.68日圆重要支持附近找到良好承接力，并且顺利向上突破120日圆心理关口，以及1998至2011年跌幅的61.8%反弹阻力；而且至美国入市后更借助利好的美国11月份就业数据结果，在小时图上以大阳烛一举突破120.69日圆的重要即市阻力位，破位后曾急升近100点子，至121.68日圆高位才受阻回软。

目前美元因有基本面支持，升势其实甚为全面。基本上，所有主要非美元货币均录得不同程度的跌幅，只有美元独强。当然，市场最为注视的仍然是升势如虹的美元兑日圆。原先预期美元兑日圆较大机会在上述的61.8%反弹目标附近受阻，并向下作出较大的调整市。但从上周五美元兑日圆在突破此61.8%反弹目标后的上升动力来看，却印证了投资市场上的经典金句──“视趋势为朋友”。换言之，在一个典型的单边趋势市况里，贸然猜测顶部是否已形成的确是自讨苦吃的行为。由于上周美元兑日圆可以顺利突破61.8%反弹目标，而且破位后的走势基本上可说是连头也不回，此情况反映目前只宜继续顺势持有美元兑日圆好仓，在美元兑日圆跌破上周五的119.66日圆低位前，任何的调整也可视作趁低吸纳的机会。投资者目前对美元的态度，可以说是不要有“畏高症”。

上周美国公布的就业数据，当中的新增职位达到32.1万个，此数字远超市场原先估计的23.5万个，而且平均时薪亦出现明显上升的情况，因此，在此强势数据支持下，亦改变原先认为明年联储局可能维持息口不变的立场。目前看来，相信美国将有极高机会在明年9月或之前正式进入加息周期；对比目前仍在印银纸的日本央行及欧洲央行而言，美元在经济情况进一步好转及正式进入加息周期的时间愈来愈明确下，兑日圆及欧罗的后市走势相信仍有不俗的上升空间，预料美汇指数稍后将进一步突破2009年3月的89.62高位阻力及90心理关口，正式展开一浪高于一浪的牛市升浪。(B09)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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