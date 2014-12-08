港报社评：周永康世纪审判，中国法治待彰--经济日报12月8日

前政治局常委周永康被逐出党，其贪腐案进入司法程序，此彰显中央反腐决心极大、助总书记习近平立威。惟在浓厚权斗阴霾下，此案对法治意义尚存疑问，凸显中国式法治仍路遥。

外界猜测周永康中箭，主因是他在权斗中落败，而官方指周案主要涉经济犯罪，以至通奸等个人失德，未触及敏感的政治因素，反惹”此地无银“之疑。且中央对周永康完成党纪处分后，才将他送上法院审判台，予外界党大于法之感。

中央在10月举行的四中全会上高举”依法治国“旗帜，惟中央与外界对”法治“的理解实存落差。对中央而言，法治是共产党领导下的依法治国，并透过理顺司法系统人事编制、完善审讯程序等技术性改革，以加强执政基础，与外界所想的司法独立，甚至如西方般以司法制衡政府权力，内涵上有重大差异。

中央坚持国家发展不能照搬西方模式，必须适应国情，中国法治建设亦如是。惟无论是中国式法治，又或是西方式法治，都必须处理同一个问题，就是如何让人民相信法律、愿信守法律。正因中国式法治是由中共领导，对其挑战亦更大，关键在中共能否自我约束，做到如习近平所说般，将权力关在制度的笼子，加强对权力运行的制约和监督，让人民相信中国式法治亦是公平公正，可保障人民权利，而非只是执政者巩固权力的工具。

此说易行难，因习近平政治权威虽已极高，但如官员财产申报及公示制等肃贪制度，却仍裹足难前，反映背后政治阻力仍大。惟亦只有建好制度笼子，才能令人民相信中央依法治国讲得出做得到，中国式法治之路才能走得更远。(A14)

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