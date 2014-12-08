港报社评：投入次轮政改谘询，免负市民期望--星岛日报12月8日

占领行动进行了超过10星期，要求人大常委会撤回有关特首普选框架的决定，已肯定不可能。与其换汤不换药地要求重新启动政改，不如趁政府行将进行政改第二轮谘询，在符合《基本法》的大原则和在人大框架下，尽量扩大民主成分，务实地优化2017年的特首普选。

占领运动进一步削弱中央与泛民主派之间的互信，即使重启政改，中央容许的方案只会从严而非从宽，学生反而”偷鸡不到蚀把米“，如果学生认为现在的框架不可接受，又怎么以为重启政改后产生的更严方案能够接受呢？

学生领袖现时面对的矛盾，是不甘心于行动付出了这么多代价后，却得不到甚么结果，希望多多少少有点收获，以向支持者交代，不至完全灰头土脸。这是他们咎由自取。

政治谈判要成功，应按双方的实力进退，并愿意互谅互让，学生领袖欲得到成果，就要放弃原先叫价，懂得还价。今次学民思潮的绝食行动起不到甚么反响，是占领运动拖到现今阶段的民情寒暑表。

今次学生却缺乏解决问题所需的视野和能力。他们如果还希望运动有一点成果，就要承接政府早前抛出的多方政改平台构思，务求在当局进行政改第二轮谘询时，扩大泛民阵营的话语权，在框架下争取更大程度的民主空间，而非透过杯葛来推卸责任。

人大框架是中央的底线，一如当年收回香港是中国的底线，中央亮出底线后，其他讨论空间相当大。中央希望能够落实特首普选，又知道泛民议员人数在立法会掌有否决权，要落实方案就要有一定空间让泛民下台，学生和泛民若不把握机会争取，就是辜负万千渴望以自己一票选出特首的市民期望。(A06)

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