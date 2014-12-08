台湾央行：一年期存单标售利率走低不具参考，亚洲也不乏升息国家--总裁

路透台北12月8日 - 台湾央行总裁周一表示，央行持续每月标售的364天期存单标售利率走低不具参考性，目前亚洲国家中中国虽然降息，但也有升息的。

立法委员周一质询央行总裁彭淮南与台湾关系紧密的中国近期意外降息，日本也持续进行宽松政策，降息的声音很大，并以此询问台湾的未来台湾央行的利率走向。

〞有降息，但也有升息的啊！〞彭淮南说。他也指出，外资的热钱流入，通常是存在外商银行中，外商银缺乏资金有利的去处，因此会来抢标364天期存单，令其标售利率走跌。

台湾央行上周五公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.598%，不但低于市场预期，也呈现第二个月的下滑走势。

**利率有走高风险**

彭淮南提到，一年多以前台湾央行已经透过银行的贷款时提醒客户，应注意利率走高的风险，利率不可能永远处在目前的低位。

〞我们早就提醒，当消费者物价走高的时候，利率也会走高。〞他说。

不过彭淮南提到，今年1-11月台湾的消费者物价指数平均只有成长1.26%，〞而且目前国际油价还在下跌，〞他说。

台湾央行将于下周四(18日)召开第四季理监事会议，目前市场多数认为央行将维持重贴现率于1.875%不变。

主计总处上月底公布第三季经济成长率年增3.63%，稍逊预期。此外，中国及欧洲为全球经济复苏脚步投入变数，经济前景略显混沌下，通膨走低，分析师认为，央行的升息脚步可能更远。

台湾央行于第三季全体理监事会议中，连续13季维持重贴现率不变于1.875%。但央行总裁彭淮南表示，货币政策已由宽松转向中性。