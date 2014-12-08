台湾央行：一年期存单标售利率走低不具参考，亚洲也不乏升息国家--总裁

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透台北12月8日 - 台湾央行总裁周一表示，央行持续每月标售的364天期存单标售利率走低不具参考性，目前亚洲国家中中国虽然降息，但也有升息的。
立法委员周一质询央行总裁彭淮南与台湾关系紧密的中国近期意外降息，日本也持续进行宽松政策，降息的声音很大，并以此询问台湾的未来台湾央行的利率走向。
〞有降息，但也有升息的啊！〞彭淮南说。他也指出，外资的热钱流入，通常是存在外商银行中，外商银缺乏资金有利的去处，因此会来抢标364天期存单，令其标售利率走跌。
台湾央行上周五公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.598%，不但低于市场预期，也呈现第二个月的下滑走势。
**利率有走高风险**
彭淮南提到，一年多以前台湾央行已经透过银行的贷款时提醒客户，应注意利率走高的风险，利率不可能永远处在目前的低位。
〞我们早就提醒，当消费者物价走高的时候，利率也会走高。〞他说。
不过彭淮南提到，今年1-11月台湾的消费者物价指数平均只有成长1.26%，〞而且目前国际油价还在下跌，〞他说。
台湾央行将于下周四(18日)召开第四季理监事会议，目前市场多数认为央行将维持重贴现率于1.875%不变。
主计总处上月底公布第三季经济成长率年增3.63%，稍逊预期。此外，中国及欧洲为全球经济复苏脚步投入变数，经济前景略显混沌下，通膨走低，分析师认为，央行的升息脚步可能更远。
台湾央行于第三季全体理监事会议中，连续13季维持重贴现率不变于1.875%。但央行总裁彭淮南表示，货币政策已由宽松转向中性。
根据路透10月所完成的调查显示，17家金融机构中有12家认为央行将维持重贴现率于1.875%不变；有五家认为央行将于第四季升息半码(0.125个百分点)至2.0%。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美