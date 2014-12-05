《全球汇市》欧元和日圆再次承压，关注美国就业数据

部分市场人士感到失望，因欧洲央行总裁德拉吉并未以更明确的方式，带领欧洲央行更接近直接推行量化宽松。

但德拉吉的措辞，以及他暗示在必要时，德国官员的反对也无法阻挠管委会行动，都预示明年第一季将展开买债。

“鉴于整体HICP可能进一步下滑，德拉吉的评论强化了这样的看法，即接下来的几次会议上可能会进一步调整政策。”澳洲国民银行(NAB)资深市场策略师Gavin Friend说道。

“我们认为这有可能包括公司债和主权债的量化宽松，以及可能调整扩大资产负债表的‘计划’规模，这种QE将会令欧元进一步承压。”

美国定于1330GMT公布非农就业报告。路透调查显示，受访分析师预期11月新增23万个非农就业岗位，失业率维持在5.8%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2373 1.2377 -0.03 -9.98 1.3745

美元/日圆 120.30 119.78 +0.43 +14.25 105.30

欧元/日圆 148.84 148.23 +0.41 +2.91 144.63

美元/瑞郎 0.9716 0.9712 +0.04 +8.83 0.8928

英镑/美元 1.5665 1.5672 -0.04 -5.38 1.6556

美元/加元 1.1404 1.1384 +0.18 +7.38 1.0620

澳元/美元 0.8371 0.8381 -0.12 -6.08 0.8913

新西兰元/美元 0.7760 0.7781 -0.27 -5.44 0.8206

欧元/瑞郎 1.2021 1.2023 -0.02 -2.04 1.2271

欧元/英镑 0.7896 0.7897 -0.01 -4.83 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2962 9.2829 +0.14 +5.07 8.8474

美元/挪威克朗 7.1012 7.0560 +0.64 +17.06 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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