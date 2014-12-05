《中国债市每日综述》现券收益率及IRS续升，下周料仍难摆脱股市影响

* 现券收益率及IRS继续快速上行

* 股涨债跌跷跷板效应在延续

* 券商、基金及理财等抛债

* 下周可能仍视股市脸色而动

路透上海12月5日 - 中国银行间市场周五现券收益率和IRS继续快速上行，国债期货仍下跌；股涨债跌的跷跷板效应在延续，券商、基金等机构主动抛债，而场内买盘稀疏，流动性较好的国开债收益率领涨。

交易员并指出，早盘现券收益率一度跟随股市震荡，冲高回落后午盘基本持稳，但仍明显高于上日收盘水平，下周走势可能仍要看股市脸色而动。

“早上(现券)就在看股市走，下午成交比较清淡，主要还是国开债(收益率)上的多。”上海一商业银行交易员称。

中国股市沪综指 周五大幅震荡收升1.3%，续创43个月收盘新高，股指盘中振幅接近6%，A股成交额再创历史天量。分析师称，今日除金融等权重股以外，个股普遍下挫，缺乏基本面支撑的个股跌幅明显，大盘前期上涨过快导致调整风险聚集，巨额成交暗示多空双方在目前点位分歧巨大，但目前调整仍属强势调整。

他指出，近期现券抛盘主要来自于券商、基金和理财账户，显示资金被分流投向股市，而年底银行的交易动力明显不足，导致整体情绪偏空，下周若股市维持强势，现券料仍会承压。

此外，针对银监会拟允许理财产品开展直接投资的消息，他提到，主要是鼓励理财产品和实体项目直接对接，降低融资成本，在股市投资门槛上并未有太多改变，但在目前债市低落的情绪中，对现券影响仍偏空。

了解情况的两位消息人士周四对路透表示，银监会近日就商业银行理财业务监管办法征求意见，拟允许商业银行以理财产品的名义独立开立资金账户和证券账户等相关账户，鼓励理财产品开展直接投资。

剩余期限约9.72年的固息国开债140222券加权成交收益率 在4.2074%，上日尾盘为4.0971%。

国债期货主力合约TF1503 收报95.628元，较上日结算价跌0.476元，或0.50%。

**例行补缴存准扰动有限**

银行间市场周五隔夜和七天质押式回购利率 续小降。交易员表示，一早在例行缴准因素扰动下，隔夜资金拆借难度较上日稍增，但盘中仍不乏大行稳定供给，随后则有所缓和，短期限品种整体尚平衡，惟长期资金仍旧供不应求。

“早上隔夜蛮紧的，缴准的关系吧，大行量都很小，或者不出了 ，”上海一商业银行交易员称，不过国开正常供给量还是有的。

对于长期限资金，他指出，前几天14天以内期限资金还比较松的时候，长期限资金就开始不好借了，导致近期很多机构同业存单也都发不掉。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。

华南一银行交易员表示，例行缴准的影响比较有限，临近中午短期资金明显感觉就好借很多了，倒是机构对年底资金预期谨慎心态不减，导致长期品种需求不少而供给仍旧有限。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,688.11亿元，上日为10,295.81亿元；其中，隔夜品种成交8,086.90亿元，上日为8,462.00亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6215 2.6325 -1.10 8,086.90

七天 3.4215 3.4582 -3.67 1,767.27

14天 3.9498 4.0606 -11.08 511.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.0100 2.5100 -250.00 3,615.25

七天 1.8000 3.6450 -184.50 439.65

14天 3.6200 3.9050 -28.50 56.75

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7000 +0.00 --

七天 3.4500 3.5900 -14.00 --

14天 3.9500 3.9900 -4.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6280 2.6320 -0.40 --

七天 3.3900 3.4020 -1.20 --

三个月 4.2177 4.1952 +2.25 --