欧元/英镑：昨日上冲以及波动区间缩窄，显然预示近期有更多的上升空间，有望测试上档0.7995-0.8035区域。

欧元/美元：在高于理想转折区1.2258-29几个点的地方触底。欧洲央行引发的涨势变得非常冲动，因为弱势空头开始争相出逃。今天的关注焦点在于，周线是收在1.2358上方还是下方。如果相信还有上涨潜力，可以在1.2340-60区域买入。