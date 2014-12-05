路透伦敦12月5日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/英镑：昨日上冲以及波动区间缩窄，显然预示近期有更多的上升空间，有望测试上档0.7995-0.8035区域。
欧元/美元：在高于理想转折区1.2258-29几个点的地方触底。欧洲央行引发的涨势变得非常冲动，因为弱势空头开始争相出逃。今天的关注焦点在于，周线是收在1.2358上方还是下方。如果相信还有上涨潜力，可以在1.2340-60区域买入。
美元/日圆：抵达5-10月涨势的161.8%费波纳奇水准120.13，至少可能会形成短期头部。因此美元随后应该回撤，如果今日收低，将会发出空头信号。如果跌破119.67，短期头部将更加可信。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2376 1.2377 -0.01 -9.96 1.3745
美元/日圆 120.28 119.78 +0.42 +14.23 105.30
欧元/日圆 148.83 148.23 +0.40 +2.90 144.63
美元/瑞郎 0.9712 0.9712 +0.00 +8.78 0.8928
英镑/美元 1.5668 1.5672 -0.03 -5.36 1.6556
美元/加元 1.1402 1.1384 +0.16 +7.36 1.0620
澳元/美元 0.8375 0.8381 -0.07 -6.04 0.8913
新西兰元/美元 0.7765 0.7781 -0.21 -5.37 0.8206
欧元/瑞郎 1.2022 1.2023 -0.01 -2.03 1.2271
欧元/英镑 0.7898 0.7897 +0.01 -4.81 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2912 9.2829 +0.09 +5.02 8.8474
美元/挪威克朗 7.1016 7.0560 +0.65 +17.07 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张涛；审校 朱晓军)