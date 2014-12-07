重温稿-中国经济：维持财政和货币政策基调不变，保持经济在合理区间--政治局

* 继续实施积极财政政策和稳健货币政策

* 保持经济运行在合理区间

* 保持稳增长和调结构平衡

* 促进进出口平衡，逐步实现国际收支基本平衡

路透北京12月5日 - 中国国家主席习近平主持周五召开的中共中央政治局会议指出，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

新华社同日并援引习近平在中共中央召开的征求对经济工作的意见和建议的党外人士座谈会上的讲话称，中国经济发展形势总体是好的，经济运行处在合理区间，农业发展态势良好，科技创新取得一些突破，化解过剩产能有序展开，深化改革开放取得重大进展，人民生活水平提高，社会托底工作得到强化。

“要保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。”会议强调。

会议并称，要坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

“稳的重点要放在稳住经济运行上，进的重点是深化改革开放和调整结构。要继续推进改革开放，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。实现经济发展目标，关键要保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路。”习近平表示。

中国政府今年的经济增长目标为7.5%左右。据统计局数据显示，受到投资和消费明显回落的拖累，中国三季度GDP增速放缓至五年半低点7.3%；前三季度GDP则为同比增长7.4%。

国务院总理李克强10月份曾表示，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；经济有波动是难免的、但仍在合理区间，而且政策工具箱储备还很充足。

中国央行此前宣布非对称降息，并将金融机构存款利率浮动区间的上限上调为1.2倍。中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用。

**四项重点工作**

会议认为，中国进入经济发展新常态，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为明年和今后经济持续健康发展提供了有利条件。同时，也要看到，经济发展新常态下出现的一些趋势性变化使经济社会发展面临不少困难和挑战，要高度重视、妥善应对。

“把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。”会议称。

为此，会议提出实现经济目标需要做的四项重点工作。一是要推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用，着力推动传统产业向中高端迈进，积极发现培育新增长点。

二是要优化经济发展空间格局，继续实施区域总体发展战略，推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设，积极稳妥推进城镇化，坚持不懈推进节能减排和生态环境保护。

三是要加强保障改善民生工作，更加注重保障基本民生。四是要坚定不移推进经济体制改革，提高经济体制改革方案质量，抓好经济体制改革措施的落地。

此外，会议还提出要释放内需潜力，促进进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。

稳定粮食和主要农产品产量，加快转变农业发展方式，从主要追求产量增长和拼资源、拼消耗的粗放经营，向数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重可持续的集约发展转变。

此前有媒体报导称2014年经济工作会议将于12月9日起召开，不过目前未有官方消息对此进行证实。该会议每年召开一次，以为次年经济工作制定大方向，包括制定经济增长目标和政策操作基调，因此这将成为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标。