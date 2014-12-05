欧元区经济：ECB管委诺沃特尼支持德拉吉，称明年第一季决定后续行动

欧洲汇市：英镑持稳，未受退欧磋商消息和良好数据影响
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三持于七个月高位之下，对乐观的建筑业PMI数据，以及欧盟和英国官员对退欧磋商的首轮表态反应冷淡。
路透维也纳12月5日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼支持ECB总裁德拉吉的立场，认为将在明年初就下一步举措做出决定。
“奥地利央行的立场与德拉吉开幕讲话中的说法一致。目标是扩大欧洲央行资产负债表，以对抗通胀下降趋势和经济成长疲弱，”他在记者会上表示，“具体如何做将于明年确定。进一步措施将在明年第一季做出决定。”
他说，没有阻止欧洲央行行动的因素详细清单，但需要观察的因素包括整体经济、欧元贬值对出口的影响以及银行放贷活动是否增强。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
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丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。