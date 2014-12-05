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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 18:25 BJT

欧元区经济：ECB管委诺沃特尼支持德拉吉，称明年第一季决定后续行动

路透维也纳12月5日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼支持ECB总裁德拉吉的立场，认为将在明年初就下一步举措做出决定。

“奥地利央行的立场与德拉吉开幕讲话中的说法一致。目标是扩大欧洲央行资产负债表，以对抗通胀下降趋势和经济成长疲弱，”他在记者会上表示，“具体如何做将于明年确定。进一步措施将在明年第一季做出决定。”

他说，没有阻止欧洲央行行动的因素详细清单，但需要观察的因素包括整体经济、欧元贬值对出口的影响以及银行放贷活动是否增强。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)
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