重温稿-香港个股：新城控股2017年前布局40座购物中心，跻身商业地产第一梯队

路透上海12月5日 - 中国中型房地产企业--新城控股 高层周五表示，旗下商业地产品牌“吾悦”发展未来三年将加速，三年后集团将手握40座购物中心，争取进入国内商业地产第一梯队。

新城控股董事长王振华在新城2014商业年会上透露，计划至2017年“吾悦”系列广场累计开业不少于15个，在建不少于25个，持有商业面积300万平米。预计2020年吾悦旗下开业及在建的购物中心将超过80个。

业内估计这些购物中心建设约需一千亿元人民币。对于建设资金来源，新城控股联席总裁梁志诚表示，吾悦综合体的投资模型非常清晰，公司将会保证现金流平衡和投入产出的平衡。

“高周转是我们的核心竞争力，高周转能保证我们现金流的平衡和快速资金回笼。”梁志诚指出，公司的银行融资渠道畅通，上市后境外融资渠道亦已打开，总之公司的融资渠道会趋于多元化。

自公司进军商业地产起，新城就确立以一线城市潜力区域及二三线城市为主的商业战略布局，与国内商业地产大鳄大连万达、绿地以一二线城市为主的布局错位竞争。

2008年新城开始踏入商业地产，目前在上海、苏州、常州等十个城市有十余座吾悦系列广场开业或在建。新城控股已形成了以上海为中枢、长三角为核心，并向珠三角、环渤海和中西部地区扩张的“1＋3”商业战略格局。

王振华还指出，新城控股与其旗下的新城B 的分工较明确，新城B作为纯住宅类开发企业，而新城控股为综合体开发企业。两者区别是单项目若商业面积占比低于三成或单个项目低于10万平米，就属于住宅项目，否则就属于综合体项目。一般综合体会包括商业、办公楼、住宅及其他业态。