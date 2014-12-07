重温稿-香港个股：新城控股2017年前布局40座购物中心，跻身商业地产第一梯队

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
路透上海12月5日 - 中国中型房地产企业--新城控股 高层周五表示，旗下商业地产品牌“吾悦”发展未来三年将加速，三年后集团将手握40座购物中心，争取进入国内商业地产第一梯队。
新城控股董事长王振华在新城2014商业年会上透露，计划至2017年“吾悦”系列广场累计开业不少于15个，在建不少于25个，持有商业面积300万平米。预计2020年吾悦旗下开业及在建的购物中心将超过80个。
业内估计这些购物中心建设约需一千亿元人民币。对于建设资金来源，新城控股联席总裁梁志诚表示，吾悦综合体的投资模型非常清晰，公司将会保证现金流平衡和投入产出的平衡。
“高周转是我们的核心竞争力，高周转能保证我们现金流的平衡和快速资金回笼。”梁志诚指出，公司的银行融资渠道畅通，上市后境外融资渠道亦已打开，总之公司的融资渠道会趋于多元化。
自公司进军商业地产起，新城就确立以一线城市潜力区域及二三线城市为主的商业战略布局，与国内商业地产大鳄大连万达、绿地以一二线城市为主的布局错位竞争。
2008年新城开始踏入商业地产，目前在上海、苏州、常州等十个城市有十余座吾悦系列广场开业或在建。新城控股已形成了以上海为中枢、长三角为核心，并向珠三角、环渤海和中西部地区扩张的“1＋3”商业战略格局。
王振华还指出，新城控股与其旗下的新城B 的分工较明确，新城B作为纯住宅类开发企业，而新城控股为综合体开发企业。两者区别是单项目若商业面积占比低于三成或单个项目低于10万平米，就属于住宅项目，否则就属于综合体项目。一般综合体会包括商业、办公楼、住宅及其他业态。
新城控股周五收报0.68港元，跌2.86%。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。