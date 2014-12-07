重温稿-中国证券：上证所发布股票期权交易规则，推进期权试点进程

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海12月5日 - 在中国证监会周五就股票期权管理办法征求意见后，上海证券交易所周五亦发布股票期权交易规则等一系列期权配套规则的征求意见稿。监管部门周五集中发布一系列期权监管规则，意味着国内搁置较长时间的股票期权试点进程又重新启动。
除股票期权试点交易规则外，上证所还发布了股票期权投资者适当性管理指引及做市商业务指引的征求意见稿。上证所和中国证券登记结算公司还就股票期权风险控制办法发布征求意见稿。
股票期权的合约标的包括上市交易的股票、交易所交易基金（ETF）等。业内人士普遍预期，首批期权试点很可能是ETF基金期权，上证50ETF和上证180ETF将会大概率入选。
期权交易规则征求意见稿显示，期权合约到期日、最后交易日和行权日均为到期月份的第四个星期三。上证所将根据选定的合约标的，确定在本所上市的期权合约品种，并按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应数量的期权合约。
当月期权合约到期后，上证所持续加挂新到期月份的合约。当合约标的价格发生变化，导致已挂牌合约中的虚值合约或者实值合约数量不足时，上证所于下一交易日依据行权价格间距，依序加挂新行权价格的合约。
股票期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13：00至15:00。其中，9:15至9:25为开盘集合竞价时间，14:57-15:00为收盘集合竞价时间。
若股票期权合约标的为股票，其申报价格最小变动单位为0.001元人民币；合约标的为EFT的，申报价格最小变动单位为0.0001元。上证所对期权交易实行涨跌停板限制，例如认购期权和认沽期权的最大跌幅为合约标的前收盘价×10%。
股票期权交易实行投资者适当性制度，个人投资者参与期权交易，还应当通过期权经营机构组织的期权投资者适当性综合评估。
证监会周五稍晚发布股票期权管理办法征求意见稿及相关指引，该意见稿设定了券商和期货公司等机构参与相关期权业务的资格。
证监会此前曾透露，包括商品期权等在内的其他期权产品，需要待上证所股票ETF期权交易试点平稳运行后，总结经验另行研究。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。