国际油市：亚洲柴油跨月价差进入正值区域，因库存降低

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透新加坡12月5日 - 亚洲柴油跨月价差周五进入正值区间，交易商指因亚洲库存降低。
经纪商称，12月/1月跨月价差上涨0.15美元，至每桶0.07美元。
交易商补充称，尽管需求维持平稳，但新加坡库存下降提振了柴油的市场人气。
新加坡现货市场达成两笔柴油交易，未达成航煤交易。
Lukoil向托克(Trafigura)售出25万桶含硫500 ppm柴油，每桶较新加坡报价升水0.10美元，船期为12月23-27日。
BP从雪佛龙(Chevron)买入15万桶含硫500 ppm柴油，每桶较新加坡12月底前报价贴水0.10美元，船期为12月21-25日。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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