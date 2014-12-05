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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 19:17 BJT

国际油市：亚洲柴油跨月价差进入正值区域，因库存降低

路透新加坡12月5日 - 亚洲柴油跨月价差周五进入正值区间，交易商指因亚洲库存降低。

经纪商称，12月/1月跨月价差上涨0.15美元，至每桶0.07美元。

交易商补充称，尽管需求维持平稳，但新加坡库存下降提振了柴油的市场人气。

新加坡现货市场达成两笔柴油交易，未达成航煤交易。

Lukoil向托克(Trafigura)售出25万桶含硫500 ppm柴油，每桶较新加坡报价升水0.10美元，船期为12月23-27日。

BP从雪佛龙(Chevron)买入15万桶含硫500 ppm柴油，每桶较新加坡12月底前报价贴水0.10美元，船期为12月21-25日。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)
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