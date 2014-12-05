美国热股：摩根大通蝉联今年1-9月投行排行榜第一名，盘初股价大涨

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透12月5日 - 周五公布的一项数据显示，摩根大通 蝉联今年1-9月表现最佳投行，年内迄今营收已达171亿美元。
这项由行业研调公司Coalition所汇整的排行榜中，前几名几乎全由美国银行业者囊括。第二名是高盛。
在周五盘初交易中，摩根大通股价大涨1.8%，报62.47美元。(完)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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