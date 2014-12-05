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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 22:36 BJT

美国热股：摩根大通蝉联今年1-9月投行排行榜第一名，盘初股价大涨

路透12月5日 - 周五公布的一项数据显示，摩根大通 蝉联今年1-9月表现最佳投行，年内迄今营收已达171亿美元。

这项由行业研调公司Coalition所汇整的排行榜中，前几名几乎全由美国银行业者囊括。第二名是高盛。

在周五盘初交易中，摩根大通股价大涨1.8%，报62.47美元。(完)
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