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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 22:35 BJT

美国热股：索尼处境困难明年可能减薪，盘初股价上扬

路透12月5日 - 日本索尼 明年可能下调平均薪资，这对于一家日本大公司而言较为罕见，而且与首相安倍晋三要求加薪以推动经济背道而驰。

在周五盘初交易中，索尼在美国上市股票股价上扬0.5%，报22.23美元。(完)
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