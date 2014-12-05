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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 22:38 BJT

美国热股：三星电子要求上诉法院驳回支付苹果9.3亿美元的裁定

路透12月5日 - 三星电子 周四要求美国上诉法院重新考虑一项裁定，即针对Galaxy系列智能手机和平板电脑侵犯苹果 iPhone专利权一事，需支付苹果9.3亿美元。

在周五盘初交易中，苹果股价小涨0.23%，报115.76美元。(完)
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