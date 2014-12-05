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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 22:39 BJT

美国热股：AMERICAN EAGLE OUTFITTERS预计当季获利低于预估，股价暴跌

Reuters12月5日 - 青少年服饰零售商AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC 预计当季获利将低于分析师预估，并公布连续第五季营收下降，因购物中心人流较少，而且在线竞争打压了其销售。

在周五盘初交易中，该公司股价暴跌10%，报12.42美元。(完)
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