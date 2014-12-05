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货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 21:42 BJT

表格：加拿大10月贸易顺差缩小至1亿加元，进口创纪录达448亿加元

路透12月5日 - 加拿大统计局周五公布，10月贸易顺差缩小至9,900万加元，低于预估，因创纪录的进口超过出口增幅。

出口攀升0.1%至449.2亿加元，出口价格增加1.6%，而数量则下跌1.5%。进口增长0.5%至448.2亿加元，进口价格增长0.7%，数量减少0.2%。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：

10月 9月(修正值) 变动百分比(%) 9月(前值)

贸易收支 +0.099 +0.307 -- +0.710

出口 44.917 44.894 +0.1 44.792

进口 44.818 44.586 +0.5 44.082

路透调查的分析师平均预估，加拿大10月贸易顺差2.0亿加元。(完)
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