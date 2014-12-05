表格：加拿大10月贸易顺差缩小至1亿加元，进口创纪录达448亿加元

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透12月5日 - 加拿大统计局周五公布，10月贸易顺差缩小至9,900万加元，低于预估，因创纪录的进口超过出口增幅。
出口攀升0.1%至449.2亿加元，出口价格增加1.6%，而数量则下跌1.5%。进口增长0.5%至448.2亿加元，进口价格增长0.7%，数量减少0.2%。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：
10月 9月(修正值) 变动百分比(%) 9月(前值)
贸易收支 +0.099 +0.307 -- +0.710
出口 44.917 44.894 +0.1 44.792
进口 44.818 44.586 +0.5 44.082
路透调查的分析师平均预估，加拿大10月贸易顺差2.0亿加元。(完)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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