表格：加拿大11月就业岗位减少1.07万个，失业率升至6.6%

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透12月5日 - 加拿大统计局周五公布数据显示，11月就业岗位减少10,700个，失业率增长0.1个百分点至6.6%。
当月全职和兼职工作分别增加5,700个和减少16,300个。政府部门岗位增长22,600个，民间部门减少45,600个。
2014年11月 2014年10月
就业人口变动 -10,700 +43,100
全职就业 +5,700 +26,500
兼职就业 -16,300 +16,500
失业率 6.6% 6.5%
就业参与率 66.0% 66.0%
路透调查分析师原预估，11月加拿大料增加5,000个就业岗位，失业率升至6.6%。(完)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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