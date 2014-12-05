版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 21:48 BJT

表格：加拿大11月就业岗位减少1.07万个，失业率升至6.6%

路透12月5日 - 加拿大统计局周五公布数据显示，11月就业岗位减少10,700个，失业率增长0.1个百分点至6.6%。

当月全职和兼职工作分别增加5,700个和减少16,300个。政府部门岗位增长22,600个，民间部门减少45,600个。

2014年11月 2014年10月

就业人口变动 -10,700 +43,100

　　全职就业 　　 +5,700 +26,500

兼职就业 -16,300 +16,500

失业率　　　　 　　6.6% 6.5%

就业参与率 　　 66.0% 66.0%

路透调查分析师原预估，11月加拿大料增加5,000个就业岗位，失业率升至6.6%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐