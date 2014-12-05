美国各类经济指标总览--2014/12/5

美国劳工部周五公布：11月非农就业岗位增加32.1万个(预估为增加23.0万个)。11月每周平均工时为34.6小时(预估为 34.6小时)，11月失业率为5.8%(预估为5.8%)。 美国商务部周五公布：10月贸易逆差为434.0亿美元(预估为逆差414.0亿美元)。 美国商务部周五公布，美国10月工厂订单较上月下滑0.7%，预估为持平。9月经修正后为下跌0.5%，前值为下降0.6%。 美国10月耐久财订单修正后为增长0.3%，前值为增长0.4%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，10月美国消费者信贷增加132.3亿美元，9月修正后为增加154.4亿美 元。 当前值 前次值 失业率(%) 5.8 (11月) 5.8 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增32.1 (11月) 增加24.3 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (11月) +0.1 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (10月) +0.1 (9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) +0.4 (10月) -0.1 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (10月) -0.1 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.4 (10月) 持平 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.9 (第三季修正值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季修正值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) +0.3 (10月) -0.3 (9月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差434.0 (10月) 逆差436 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) -0.1 (10月) +0.8 (9月修正值) 产能利用率(%) 78.9 (10月) 79.2 (9月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.7 (11月29日当周) 31.4 (11月22日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,217 (10月) 盈余1,060 (9月) 领先指标(%) +0.9 (10月) +0.7 (9月修正值) 个人所得(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加132.3 (10月) 增加154.4 (9月修正值) 企业库存(%) +0.3 (9月) +0.1 (8月) 建筑支出(%) +1.1 (10月) -0.1 (9月修正值) 消费者信心 88.7 (11月) 94.1 (10月修正值) 房屋开工(万户) 100.9 (10月) 103.8 (9月修正值) 建筑许可(万户) 109.2 (10月修正值) 103.1 (9月) 成屋销售(万户) 526 (10月) 518 (9月修正值) 新屋销售(万户) 45.8 (10月) 45.5 (9月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (10月) -0.5 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.3 (10月修正值) -0.7 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 59.3 (11月) 57.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 58.7 (11月) 59.0 (10月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (9月) +0.6 (8月修正值) 进口物价(%) -1.3% (10月) -0.6% (9月) 出口物价(%) -1.0% (10月) -1.0% (9月) 单位劳工成本(%) -1.0 (第三季修正值) -3.7 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第三季修正值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)