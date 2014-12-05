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市场报道 | 2014年 12月 6日 星期六 04:24 BJT

美国各类经济指标总览--2014/12/5

美国劳工部周五公布：11月非农就业岗位增加32.1万个(预估为增加23.0万个)。11月每周平均工时为34.6小时(预估为
34.6小时)，11月失业率为5.8%(预估为5.8%)。 

美国商务部周五公布：10月贸易逆差为434.0亿美元(预估为逆差414.0亿美元)。 
    
美国商务部周五公布，美国10月工厂订单较上月下滑0.7%，预估为持平。9月经修正后为下跌0.5%，前值为下降0.6%。
美国10月耐久财订单修正后为增长0.3%，前值为增长0.4%。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，10月美国消费者信贷增加132.3亿美元，9月修正后为增加154.4亿美
元。 
    
                                           当前值                         前次值  
 失业率(%)                                    5.8  (11月)                    5.8  (10月修正值)
 非农业就业岗位(万)                        增32.1  (11月)               增加24.3  (10月修正值)
 平均时薪(%)                                 +0.4  (11月)                   +0.1  (10月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                      持平  (10月)                   +0.1  (9月)
 不包括食品和能源CPI(%)                      +0.2  (10月)                   +0.1  (9月)
 实质所得(%)                                 +0.4  (10月)                   -0.1  (9月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                      +0.2  (10月)                   -0.1  (9月)
 不包括食品和能源PPI(%)                      +0.4  (10月)                   持平  (9月)
 国内生产总值(GDP)(%)                        +3.9  (第三季修正值)           +4.6  (第二季)
 GDP平减指数(%)                              +1.4  (第三季修正值)           +2.1  (第二季)
 零售销售(%)                                 +0.3  (10月)                   -0.3  (9月)
 国际贸易收支(亿美元)                   逆差434.0  (10月)                逆差436  (9月修正值)
 雇佣成本(%)                                 +0.7  (第三季)                 +0.7  (第二季)
 工业生产(%)                                 -0.1  (10月)                   +0.8  (9月修正值)
 产能利用率(%)                               78.9  (10月)                   79.2  (9月修正值)
 初请失业金人数(万人)                        29.7  (11月29日当周)           31.4  (11月22日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                       赤字1,217  (10月)              盈余1,060  (9月)
 领先指标(%)                                 +0.9  (10月)                   +0.7  (9月修正值)
 个人所得(%)                                 +0.2  (10月)                   +0.2  (9月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                    +0.1  (10月)                   +0.1  (9月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                     增加132.3  (10月)              增加154.4  (9月修正值)
 企业库存(%)                                 +0.3  (9月)                    +0.1  (8月)
 建筑支出(%)                                 +1.1  (10月)                   -0.1  (9月修正值)
 消费者信心                                  88.7  (11月)                   94.1  (10月修正值)
 房屋开工(万户)                             100.9  (10月)                  103.8  (9月修正值)
 建筑许可(万户)                             109.2  (10月修正值)            103.1  (9月)
 成屋销售(万户)                               526  (10月)                    518  (9月修正值)
 新屋销售(万户)                              45.8  (10月)                   45.5  (9月修正值)
 工厂订单(%)                                 -0.7  (10月)                   -0.5  (9月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                       +0.3  (10月修正值)             -0.7  (9月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                    59.3  (11月)                   57.1  (10月)
 供应管理协会制造业指数                      58.7  (11月)                   59.0  (10月)
 趸售(批发)库存(%)                           +0.3  (9月)                    +0.6  (8月修正值)
 进口物价(%)                                -1.3%  (10月)                  -0.6%  (9月)
 出口物价(%)                                -1.0%  (10月)                  -1.0%  (9月)
 单位劳工成本(%)                             -1.0  (第三季修正值)           -3.7  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                             +2.3  (第三季修正值)           +2.9  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                         赤字985.1  (第二季)          赤字1,021.1  (第一季修正值)
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