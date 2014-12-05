全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价走软

路透12月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因海岬型船运价走软。

乾散货运价指数重跌37点，或3.63%，报982点，为10月20日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌170点，或约12%，至1,282点。日均获利暴跌1,176美元，报9,509美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，或约1%，报1,088点。日均获利降74美元，至8,676美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)