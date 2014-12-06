中国个股：广汇汽车拟借壳美罗药业，注入资产规模逾230亿元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月6日 - 停牌近三个月的中国美罗药业 周六披露重大资产置换方案，拟以除可供出售金融资产外的全部资产和负债，与中国最大汽车经销商--广汇汽车服务股份公司100%股权进行置换。
刊登在上海证交所的公告称，经交易各方协商确定，置入的广汇汽车100%股权作价235.77亿元人民币左右，而美罗置出资产作价7.49亿元。置换之间的差额228.3亿元，将由美罗药业按交易对方各自享有的广汇汽车股权比例，分别向交易对方发行股份购买，发行价格为7.56元/股。
广汇集团、China Grand Automotive (Mauritius) Limited是广汇汽车的两个最大股东，分别持股44.2531%和33.3541%。
置出资产将由美罗集团或其指定的第三方予以承接，美罗集团向广汇集团支付其持有的3,000万股美罗药业股票作为承接置出资产的对价。
汤森路透旗下IFR此前援引知情人士的话报导称，中国广汇汽车已经决定搁置在香港最高至8亿美元的首次公开发行(IPO)，并正在考虑是否在中国A股上市。
此后另据上报给监管机构的文件及知情人士消息，德州太平洋集团(TPG)将退出在广汇汽车的全部投资，将权益出售给海通国际 以及一家第三方投资者。
中国证券报周六报导并指出，据工商讯息显示，广汇汽车成立于2006年，现注册资本42.5亿元，孙广信为法人代表及董事长。据介绍，至2014年6月30日，广汇汽车共经销超过50个品牌，是中国覆盖汽车品牌最广泛的汽车经销商。其中，50间4S店经销九个高端品牌；329间4S店经销20个中端品牌，中高端品牌的4S店数量占比达94.3%。
财报显示，2013年，广汇汽车各项业务收入约为840.6亿元，2014年上半年收入则为435.8亿元左右。广汇集团承诺，广汇汽车2015、2016、2017年净利润不低于18.3亿元、23.2亿元和28亿元左右。
此外，美罗药业还将以8.40元/股的价格募集不超过60亿元的配套资金，用于收购汇通信诚16.67%股权及发展乘用车融资租赁业务。
整个交易完成后，美罗药业控股股东将变更为广汇集团，实际控制人将变更为孙广信。
美罗药业于9月15日起停牌，上交易日收报10.31元。在停牌前的一个月内股价已大涨逾 21%。（完）
欲浏览详情，请点击上海证交所网站 here (发稿 林高丽; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申