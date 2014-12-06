中国经济：货币政策难改善结构性问题，应改革金融并降储蓄率--专家

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月6日 - 中国大型投行--中金公司首席经济学家梁红周六表示，短期微调政策都是逆周期的政策调整，对长期难有很大影响。依靠货币政策难以改善结构性问题，只有改革中国金融体系，并将储蓄率降下来，才能改善杠杆率和投资效率的问题。
她在北京一论坛上称，中国普通民众储蓄率在下降，但近年来机关团体存款的比例上升，政府机关、事业单位已成为储蓄的净提供者，因此政府应将这部分资金进一步释放出来。
“如果大家关心杠杆率的问题、关心投资的问题，解决问题的办法一定是打破股权融资现在的一些制度性的障碍。”梁红说。
她指出，注册制的真正实行，政府储蓄，特别是沉睡在银行里的资金，能够有效释放出来作为投资和资本金，或者减税、减费给企业和居民的消费进一步减轻负担，都可以有效地改善杠杆率和投资效率的问题。
她认为，中国金融体系将储蓄转化成有效投资的能力极差，造成国内投资不畅，大量投资外流。未来改革方向正确的前提下，中国仍可以保持一个相当中高速的发展。
她并提到，上次国企改革后，国企资本回报率出现快速上升，成为支撑上次股市牛市的根基。很多投资者过去对国企改革的预期极低，但现在出现积极的变化后，投资者参与国企改革的回报也将是较大的。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申